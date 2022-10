kr 1 299,00

Før den befestet statusen som et streetwear-ikon og en favoritt blant skaterne, markerte Dunk seg på parketten på amerikanske colleger. Designet fikk stor oppmerksomhet i 1985 da det debuterte i en pakke med fargekoordinerte produkter for college-seriene. Nå er en håndfull av de kjente og kjære lagfargene tilbake for å markere 35-årsjubileet til modellen. Denne utgaven kombinerer en overdel i nøytralt hvitt skinn med et overlegg i fargen Varsity Royal. Grip dette tidløse designet for å få en bit av sneakershistorien.