Nike og UNION LA forener krefter for å feire 50-årsjubileet til Cortez og tolker skoen som et uttrykk for Los Angeles' kulturelle mangfold. Subtile, men virkningsfulle oppdateringer som underlagene av vevd tekstil, overlagene av tykt semsket skinn og den gummibelagte tåen, gir honnør til de livlige innbyggerne i Los Angeles og den dype tradisjonen ikonet har i byen. Mellomsålen av Crater Foam og yttersålen av Nike Grind laget av minst 10 % gjenbrukte materialer, byr på et nytt perspektiv for den moderne generasjonen, mens stilen i sin helhet holder seg tro mot originalen fra '72.

SKU: DR1413-100