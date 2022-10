kr 399,00

Stüssy og Nike er tilbake for runde nummer to med uendelig allsidige, avslappede silhuetter. Fra grantrær til palmetrær, disse co-brandede, moderne favorittene setter i gang fantasien og bringer positive vibber. Kapittel to av samarbeidet med Stüssy tar Benassi-sandalen rett til stranden. Ta av, ta på.

Sportswear-favoritten er nesten allestedsnærværende med sin karakteristiske silhuett med regelmessige opptredener på verandaer, langs solfylte strender og overalt ellers. Denne tilpassede utgaven erstatter det tradisjonelle Nike-merket med Stüssys verdenskjente tekstlogo, samtidig som designet har fått tøffe innslag av Off Noir.