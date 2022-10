Bli lagt merke til i AJKO 1. Uten å røpe noen design-hemmeligheter (vi liker å være litt mystiske) kan vi fortelle at den er en utgave MJs første ikon innpakket i kunstskinn og kanvas. Den har et udiskutabelt avslappet utseende og friskt Black and White-fargetema samtidig som den bygger bro til originalen fra 1985. Disse skoene kommer til å høste respekt både fra gamle fans og helt nye sneakerheads.

SKU: DO5047-100