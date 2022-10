Vi spurte spåkonen hos Nike hva fremtiden din har å by på. Svaret? Masser av komfort. Air Max Scorpion er laget for god respons, bedre følelse og forbedret demping, og starter et nytt kapittel i boken om magiske sko. Spør krystallkulen igjen, og du ser et banebrytende design kombinert med supermykt chenille-materiale og utrolig lett Flyknit. Samtidig pulserer innslag av Lemon Wash mot en nøytral overdel for en estetikk der sportswear møter mote – den perfekte avslutningen for et trollbindende utseende.

SKU: DJ4701-001