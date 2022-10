kr 1 599,00

En velkjent Air Max 90-utgave fra 2013 er snudd på hodet for å feire 30-årsjubileet til den ikoniske modellen. Den nye looken har et Duck Camo-mønster over en base i Infrared, og skoen hedrer 2013-versjonen ytterligere med en slangeskinnsinspirert Swoosh. Denne oppdaterte versjonen av Air Max 90 har et livlig design som er en sann hyllest til den tidløse modellens 30-årsjubileum.