Den er tilbake og luftigere enn noensinne: Vi samarbeidet med med Stüssy for en sommerlig vri på Air Max 2013. Nettingdetaljer mot sporty, sømløse overlag gjør at du ser og føler deg fresh ut, mens ikonisk Stüssy-merking gir et varig inntrykk. Detaljer med fargegradering setter prikken over i-en på denne skoen for varmt vær. Knyt lissene, det er mer varme i vente.

SKU: DO2461-001