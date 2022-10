Si ja til Air Max 1 x Kasina. Den gir et ekteskapelig preg til skoen som introduserte verden for Air-teknologien, og dette historiske samarbeidet hedrer kultur og arv. Den livlige overdelen er inspirert av Won-Ang (mandarinender) som symboliserer samhold og kjærlighet, og har en fargerik Won-Ang brodert på hælen og en grafikk av to ender som møtes under den gjennomsiktige yttersålen. Den tykke ponnihårteksturen og det myke semskede skinnet tilfredsstiller behovet for nytelse og gjør hver dag til en spesiell anledning, mens eksklusive detaljer – inkludert nøkkelring med Won-Ang og lisselås av tre – gjør deg klar til å lyse opp dagen.

SKU: DQ8475-800