Denne lave AJ5 handler om din spillestil og er inspirert av skjæringspunktet mellom kvinnebasket og utebasket. Den grove grafikken inspirert av basketkurven nikker til energien og den spontane kreativiteten som oppstår på nedslitte baner. Coconut Milk på svart semsket skinn skaper et utseende med høy kontrast. Den delvis gjennomsiktige yttersålen står for holdningen, mens de reflekterende detaljene på mellomsålen er en garanti for at fintene dine kommer til å bli lagt merke til. Så knyt skoene og sett i gang – du er nemlig ikke bare med i spillet, du leder det.

SKU: DA8016-100