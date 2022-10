Du klarer muligens ikke å fange pepperkakemannen, men du får i det minste en mulighet til å fange denne ettertraktede gjenutgivelsen. AJ14 «Light Ginger» får et gjensyn med den berømte fargekombinasjonen som ble avduket i 1999, og med premium skinn får den et elevert utseende. Zoom Air i forfoten og hælen gir deg det forspranget du trenger for å holde deg foran konkurransen. Så gå ut og skaff deg et par av disse sneakersene – den aller siste signaturmodell til MJ brukt på banen for Chicago av His Airness i egen person.

SKU: 487471-701