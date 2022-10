kr 1 849,00

Travis Scott – hiphop-artist og plateselskapgrunnlegger fra Houston i Texas – fortsetter å remikse AJ1 Low og slipper på den måten en ettertraktet look løs i gatene. Tro mot Scotts forkjærlighet for jordfarger og en slitt look har denne versjonen en aldret effekt på mellomsålen med matchende lisser og overlag av tumlet skinn. Premium nubuckskinn og Cactus Jack-merket på pløsen, venstre hæl og innersålen kommer til å vekke oppmerksomhet. Og for alle dere som ser en gang til: Swoosh-logoen er faktisk baklengs – det er blitt en del av Scotts signaturdesign.

SKU: DM7866-162