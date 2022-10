Kall det et «ufullendt» mesterverk. Denne håndlagde versjonen av AJ1 Low handler om blottede og frynsete kanter, noe som gir favorittsneakersene dine en dekonstruert estetikk. Slitesterke tekstiler over hele skoen og et preget perf-mønster på tåen hever stilen, mens den praktiske «Black and Smoke Grey»-fargekombinasjonen slår an tonen for et hvilket som helst antrekk. Prikken over i-en? Den ultrakomfortable Air-dempingen som sørger for at føttene dine er glade og fornøyde på hele reisen som ligger foran deg.

SKU: DV0982-006