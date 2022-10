kr 2 099,00

Arven etter Virgil Abloh fortsetter med Air Force 1 Mid. For å feire 40 år med AF1 oppdaterte han den legendariske silhuetten gjennom den futuristiske linsen.

Lett og luftig netting med tremønster gir et praktisk design, mens yttersålen med pigger knyttes direkte opp mot ISPA-filosofien om «improvisasjon, ressurssanking, beskyttelse og tilpassing». Og som vanlig ga Virgil plass til andre for å være kreative – designet kombinerer tradisjonelle lisser med et annet sett som går gjennom Flywire-tråder. Resultatet: En moderne og eksperimentell refleksjon over historiens mest respekterte sko.

SKU: DO6290-001