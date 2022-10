Har du en favorittfarge? Ta det med ro. Med «Color of the Month»-serien kan du få det du ønsker deg, samtidig som du feirer en mindre kjent av Nike-historien – den opprinnelige Color of the Month-serien fra 1984 kan faktisk ha reddet AF1 fra utryddelse. Du hørte riktig – gjenutgivelsen levde utrygt i starten av skoens levetid, men sportsbutikker i Baltimore gikk tom og visste at AF1 kom til å bli synonymt med street fashion og street-kultur. Så de spurte om de kunne få tilpassede fargekombinasjoner som de kunne selge i butikkene sine … og resten er historie. Alle deler av denne utgaven, fra de plettfrie materialene til den friske Triple White-fargekombinasjonen og til og med skobørsten, er en leksjon i urban, ettertraktet stil. Hver gang du tar dem på deg, kan du sende en tanke til de visjonære butikkeierne i Baltimore som satt det hele i gang.

SKU: DJ3911-100