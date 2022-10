kr 1 749,00

«Feel Free, Let's Talk» setter standarden for vår siste versjon av Air Force 1 '07 mens vi feirer 40-årjubileumet til AF1. En speilaktig finish og skinn i Pink Foam over hele skoen sørger for en stilfull look. Individuelle Swoosh-farger som Malachite, Hyper Royal og University Red fullfører looken og fortsetter evolusjonen av et ikon.