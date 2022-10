Denne skoen er røff og klar for terrenget. ACG Mountain Fly Low får en sesongbasert oppdatering for vanskelig vær, og en vanntett overdel fra det berømte GORE-TEX-merket gjør at modellen er klar for noe av det verste naturen kan diske opp med. React-mellomsålen er laget for tøft terreng, og byr på spenst og myk komfort hele dagen mens yttersålen gir godt grep. En reflekterende lisse øverst og rutete overdel gjør denne ACG-modellen til en lysende favoritt for ethvert eventyr.

SKU: DD2861-002