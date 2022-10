I byen, i skogen – det kan være lurt å beskytte føttene sine. Steiner kan skade deg, regn kan gjøre deg våt – det er mye som kan skje utendørs, og derfor trenger føttene livvakter. Og det er nettopp derfor denne Mountain Fly-skoen er designet og utviklet for å beskytte føttene mot omtrent alt mulig.



GORE-TEX-membran i overdelen gir pusteevne, samtidig som det gir den beste vanntette beskyttelsen i bransjen. Der det ikke er noe GORE-TEX-materiale, holder slitesterk gummi alt annet unna. Den samme harde gummien omslutter stortåen for å gi beskyttelse helt opp og tykke knotter i vinkeldesign på en klebrig yttersåle gir maksimalt grep og fremdrift. En fleksibel mansjett rundt ankelen holder ute uønsket rusk og rask, mens reflekterende detaljer på hælen og lissedekselet gir synlighet når det er mørkt. Hemmeligheten ligger i den myke React-mellomsålen, der en karbonfiberplate tatt fra banebrytende Vaporfly 4% går over hele skoens lengde for å gi stivhet for utholdenhet og beskyttelse mot harde, ujevne underlag. For å toppe det hele gir denne fargekombinasjonen i Khaki noen ekstra stilpoeng i tillegg til all den funksjonaliteten.