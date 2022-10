kr 2 199,00

Grunnlegger og kreativ direktør Matthew M. Williams i 1017 ALYX 9SM er kjent for sin evne til å innføre mote i nye rom. Idéen er enkel: å kombinere innflytelse fra livet i USA og Europa med nyeste innovasjonene. 005 Slide x MMW er tro mot denne idéen og gir deg en sandal som er designet for å være med deg overalt hvor du går. Yttersålen med dobbelt skum (med en stabiliserende plate imellom) gir meditativ komfort, mens den luftige skumoverdelen har perforeringer som driver ut varme. Under foten er det dreneringshull som bidrar til å holde deg tørr. Og siden vi vet at du er på farten, får du en bag som gjør det lett å pakke dem med på neste ferietur – men du kommer nok uansett til å ha dem på føttene.

SKU: DH1258-002