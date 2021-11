Dette bør du se etter i din neste vinterkåpe

Kåper som holder på varmen

På kjølige dager når du er ute i korte perioder, kan det være nok med et lett og enkelt lag. Du kan vurderer en Nike Therma-hettejakke, som har lett fyll og dobbeltbørstet mikrofiberfleece utviklet for å bevare varmen. Eller du kan velge en kåpe laget med Nike Tech Fleece, som har et lag med mykt skum mellom myk bomullsjersey. De beste vinterkåpene kommer i favorittfargene og -stilene dine, og de har alle funksjonene du trenger – enten det er en hette for plutselige skurer, en lomme til smarttelefonen eller en glidelås for ventilasjon.

Komfortable kåper

Når temperaturen synker under 7 °C, er det best å ha en kåpe med dun eller syntetisk fyll for å holde deg varm. Nikes syntetiske fyll etterligner stilen og følelsen til dun, men den taper ikke de isolerende egenskapene når det blir vått. Om du er på utkikk etter en jakke som både puster og holder fuktigheten ute, kan du se etter Nike Storm-FIT-klær. Nike Storm-FIT-kåper har et lag av mikrofiberpolyester med laminert belegg som holder vann og vind ute, samtidig som det gjør at svetten fordamper.

Varme kåper

Når det er så kaldt at du bare vil sitte foran peisen, kan du holde deg i bevegelse og være komfortabel utendørs i en av våre varmeste vinterkåper. Se etter en parkas som rekker ned til låret og dekker hoftene, og som har en justerbar hette som holder kulden borte fra hode og hals. Om du velger dun, ser du etter fyllkraft på 700 eller mer, eller du kan velge en tyngre parkas med syntetisk fyll. Snøbeskyttelse blir også viktig, så se etter en jakke som er vindtett og vannavstøtende eller vanntett. Lommer med fleecefôr er også bra for å holde hendene varme.

Om du skal ut i ekstremt kaldt vær, kan det være lurt å bruke en isolert jakke over en fleece med lav vekt og langermet, funksjonelt undertøy. Varm luft blir fanget mellom lagene, så det rette utstyret under kåpen sørger for at du holder deg ekstra varm. Og ikke glem et par hansker eller votter og en lue.

Kåper du kan prøve

Det er vanskelig å vite om du har valgt den rette kåpen før du har prøvd den i vintervær og testet den i kald vind og bitter kulde. Om det viser seg at du trenger en varmere kåpe eller en annen størrelse, eller om du vil ha en annen modell, kan du returnere den til Nike innen 60 dager uten kostnad – uansett årsak.

Ønsker du flere lag for enda mer varme? Kombiner en av våre ledige jakker eller parkaser med en vest, eller gjør vinterstilen din komplett med en strikkelue. Uansett hvilken stil du foretrekker i kaldt vær, så har vi det du trenger.