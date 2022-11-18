Slik kan du begynne å trene trygt etter et keisersnitt

Å gå tilbake til trening etter å ha født er ingen liten sak, uansett hvilken type fødsel du hadde. Men å trene etter keisersnitt er en utfordring i seg selv. «Du har gjennomgått en stor operasjon i magen, og samtidig skal du ta vare på et nyfødt barn,» sier fysioterapeut dr. Ann Nwabuebo, ekspert på bekkenbunnhelse, bosatt i Philadelphia og grunnlegger av Body Connect Physical Therapy.

Hvis du allerede er klar til å bevege deg, er det gode nyheter: Noe tidlig forskning viser at trening etter et keisersnitt kan hjelpe deg med å føle mindre smerte når du kommer deg. (Og hvis du ikke er klar? Ikke noe stress. Da er hvile, restitusjon og å finne ut av livet som nybakt forelder prioritetene dine akkurat nå.)

Før du kaster deg ut i en full treningsøkt, for eksempel en treningstime eller en løpetur, må du selvsagt få grønt lys av legen din, noe som vanligvis er aktuelt seks til åtte uker etter fødselen. Dette betyr imidlertid ikke at du kan drive med alle typer trening, og det betyr heller ikke at du ikke kan gjøre noe som helst før det. De følgende tipsene beskriver hvordan du på en komfortabel måte kan bygge opp igjen treningsrutinen din før og etter at du har fått grønt lys.