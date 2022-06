Trening etter fødsel? Her er hva ekspertene vil at du skal vite

Ukene etter fødselen kan være noen av de mest spennende, men slitsomme ukene du noen gang har opplevd. Vet du hva som ikke hjelper? Press fra samfunnet (skråblikk på deg sosiale medier) om å se ut som om du aldri har født – eller at du ikke strever med å finne balansen.



Tiden har kommet for å sette en strek for dette presset vi utsettes for hele tiden.



Det første som må ut, er: «Få kroppen tilbake», en unyttig og direkte urealistisk innstilling, sier Brianna Battles, sertifisert styrke- og kondisjonsspesialist i Eagle i Idaho, og grunnlegger av Pregnancy and Postpartum Athleticism. Hallo, du har akkurat laget og huset et menneske, noe som ikke hadde vært mulig om ikke kroppen gjennomgikk noen virkelige og permanente forandringer. I tillegg anerkjenner det ikke at kroppen din nettopp har gått igjennom det mest utrolige som fysiologisk sett er mulig, legger Jane Wake, spesialist i før og etter fødsel i London, til. (Seriøst: Forskning viser at en graviditet tilsvarer energien til et 40-ukers maraton. Tenk på det.)



Det andre som må ut? «Ingen unnskyldning»-innstillingen. (Du vet, den innstillingen om at Beyoncé har de samme 24 timene i døgnet som deg.) Dette tankemønsteret er ikke rettferdig, spesielt for nybakte foreldre som ikke kan eller burde «gjøre alt», sier Battles. I stedet kan du tenke på bevegelse som en måte å hylle alt kroppen din kan gjøre når den er klar for det på, ikke som en for-enhver-pris-plikt eller -straff, sier hun.



Så hva er en mer bærekraftig måte å tenke på trening etter fødselen på (når du har fått tilbakemeldinger om at du kan starte med det)? Sørg for at det du prøver å oppnå, står mer i stil til den nye hverdagen. Start her.