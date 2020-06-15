Trenger barn egentlig hviledager?

Med dette i bakhodet er det viktig å huske at utmattelsen deres sannsynligvis ikke er fysisk, sier Nike Master Trainer Brian Nunez. «De fleste barn kommer aldri til å oppleve overtrening, men hvis vi regelmessig lærer dem å gjøre nye øvelser og aktiviteter, kan de oppleve mental overbelastning. Du krever mye oppmerksomhet og fokus, og det kan være utmattende.»



For å unngå dette anbefaler Nunez at du hjelper barna dine med å lære seg bare én ny ferdighet i uken, som for eksempel knebøy, og at du lar dem øve og prøve seg på den hele uken. Selv om de blir med deg på en av treningsøktene i programmet vårt, Fitness Adventure med Brian og Bella Nunez, forteller du dem at det eneste målet de har denne uken er å bli kjent med den ene øvelsen. Så kan de fokusere på å bli eksperter på utfall eller planke neste uke. Du må selvsagt likevel komme tilbake til ulike øvelser etter hvert. Øvelse er viktig, og bevegelse er en reise som varer hele livet ut, sier Nunez.