Trenger barn egentlig hviledager?

Trenger barn faktiske hviledager?
Veiledning
av Nike Training
Å være barn er slitsomt på alle mulige gode måter. Sørg for at de får den hvilen de trenger.
Barn har tilsynelatende uendelige mengder energi. Men trenger de skikkelige pauser fra all den løpingen, hoppingen og lekingen for å få nok hvile? Vi snakket med noen bransjeeksperter og Nike Master Trainers for å finne ut mer.
Hvis menneskekroppen er utrolig, så er den unge menneskekroppen enda mer bemerkelsesverdig.
Bare tenk på hvordan barna dine kan løpe rundt i evigheter. Eller hvordan de kommer seg igjen uten problemer etter en heseblesende fotballkamp i hagen eller en time med hopping på trampolinen. Ifølge nylig forskning publisert i tidsskriftet «Frontiers in Psychology», har barn muskler som er motstandsdyktige mot utmattelse i tillegg til en naturlig evne til å restituere raskere enn selv godt trente utholdenhetsutøvere. Den potensielle årsaken: Fordi de mindre utviklede kroppene deres vanligvis ikke beveger seg like effektivt som voksne kropper, kompenserer de ved å bruke aerob (oksygenbasert) energi til intens trening. Bruk av aerob energi produserer ikke den samme utmattende melkesyren som anaerob energi gjør. Og det er den energitypen voksne bruker til styrketrening og annen trening med høy intensitet.
Barn har muskler som er motstandsdyktige mot utmattelse, i tillegg til en naturlig evne til å restituere raskere enn selv godt trente utholdenhetsutøvere.
Det betyr ikke at du burde presse barna dine til å gjøre intense aktiviteter på dager de føler seg slitne. Tvert imot, fordi barn vanligvis er bevisste på – og ærlige om – hvordan de føler seg, bør du alltid lytte til dem og prøve å møte dem på deres nivå med bevegelser med lavere intensitet, sier Sue Falsone, klinisk spesialist i sportsfysioterapi og restitusjon, og medlem av Nike Performance Council. Hvis de er for slitne til å leke, kan du for eksempel fortelle dem at de kanskje kommer til å føle seg bedre hvis de blir med på en sykkeltur i nabolaget. Eller vis dem hvordan de kan strekke seg som et dyr, og demonstrer hund som ser ned eller katt og ku-stillingene. Målet er å vise dem at å bevege på kroppen, enten de har lyst eller ei, faktisk kan hjelpe dem med å føle seg mindre utmattede, sier Falsone.
Med dette i bakhodet er det viktig å huske at utmattelsen deres sannsynligvis ikke er fysisk, sier Nike Master Trainer Brian Nunez. «De fleste barn kommer aldri til å oppleve overtrening, men hvis vi regelmessig lærer dem å gjøre nye øvelser og aktiviteter, kan de oppleve mental overbelastning. Du krever mye oppmerksomhet og fokus, og det kan være utmattende.»
For å unngå dette anbefaler Nunez at du hjelper barna dine med å lære seg bare én ny ferdighet i uken, som for eksempel knebøy, og at du lar dem øve og prøve seg på den hele uken. Selv om de blir med deg på en av treningsøktene i programmet vårt, Fitness Adventure med Brian og Bella Nunez, forteller du dem at det eneste målet de har denne uken er å bli kjent med den ene øvelsen. Så kan de fokusere på å bli eksperter på utfall eller planke neste uke. Du må selvsagt likevel komme tilbake til ulike øvelser etter hvert. Øvelse er viktig, og bevegelse er en reise som varer hele livet ut, sier Nunez.
«La barna få velge aktivitet. Slik som når de velger hvilken lek de vil være med på i friminuttet.»
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Et annet godt tips for når barna er mentalt slitne: Bytt mellom dager med mer intensiv, strukturert aktivitet (les: en treningsøkt), og dager med noe som føles som ren lek, sier Nunez. «La barna få velge aktivitet. Slik som når de velger hvilken lek de vil være med på i friminuttet», legger han til. Det bør være noe ustrukturert med få regler, som sisten. Selv bare litt selvbestemmelse kan bidra til at de føler at rutinen ikke er så streng, noe som fokuserer på bevegelse akkurat slik det skal være: så gøy at de ikke vil ha noen pause.