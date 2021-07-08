Podkasten Trained: Kutt ut treningstullet med Ben Bruno
Veiledning
Kjendistrenere kan være kjent for sine prangende øvelser og gimmickaktige programmer. Ben Bruno er ikke en av dem. Her er hans ydmyke tilnærming til trening.
«Trained» er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Livet er fullt av tøv, men trening trenger ikke å være det. Derfor er ærlige Ben Bruno, kjendisenes Nike-trener, på et oppdrag for å rydde opp i misoppfatninger av typen «mer er mer» og «ingen fridager», og for å hjelpe alle – inkludert Chelsea Handler og Justin Timberlake – med å trene mer effektivt og få resultater på vektrommet. I denne episoden av Trained snakker det selverklærte «kjøtthuet», som er utdannet ved Columbia, med Ryan Flaherty, Nikes senior director of performance, om hvordan en dårlig rygg ble starten på treningskarriereren hans, hva han har lært av å jobbe med stjernene i Hollywood, og hvorfor noen av oss kanskje ønsker å slutte med burpees (vi sa «noen»!). Han snakker også detaljert om sin superenkle metode – som involverer å repetere bare en håndfull øvelser, «KISS»-formelen hans og hans egen vri på 80/20-regelen – slik at vi alle kan bli Bruno Strong på egen hånd.
«Om du sliter med sinne eller angst – den følelsen av angst der du bare føler deg helt på kanten – så er det noe med det å slite deg helt ut på treningsstudio som får deg til å føle deg bedre etterpå.»
Ben Bruno
Nike Trainer
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Flaherty på trained@nike.com, så ser han hva han kan gjøre.