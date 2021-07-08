Livet er fullt av tøv, men trening trenger ikke å være det. Derfor er ærlige Ben Bruno, kjendisenes Nike-trener, på et oppdrag for å rydde opp i misoppfatninger av typen «mer er mer» og «ingen fridager», og for å hjelpe alle – inkludert Chelsea Handler og Justin Timberlake – med å trene mer effektivt og få resultater på vektrommet. I denne episoden av Trained snakker det selverklærte «kjøtthuet», som er utdannet ved Columbia, med Ryan Flaherty, Nikes senior director of performance, om hvordan en dårlig rygg ble starten på treningskarriereren hans, hva han har lært av å jobbe med stjernene i Hollywood, og hvorfor noen av oss kanskje ønsker å slutte med burpees (vi sa «noen»!). Han snakker også detaljert om sin superenkle metode – som involverer å repetere bare en håndfull øvelser, «KISS»-formelen hans og hans egen vri på 80/20-regelen – slik at vi alle kan bli Bruno Strong på egen hånd.