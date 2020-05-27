Trene barn til å bidra

Ser du etter måter å motivere barna til å bevege seg på? I denne artikkelen lærer du om en av de seks teknikkene for å trene barn – å bidra. Det hele handler om å gi barn en stemme og hjelpe dem med å føle seg trygge på valgene sine.



Når barn har ledig tid, er det lett for dem å bare sitte stille. Derfor har vi tatt de beste delene av Made to Play – Nikes engasjement for å hjelpe barn med å være aktive – for å gi deg de seks treningsteknikkene. I denne artikkelen deler Chaima, en lærer i prosjektet i Fundació Barça, tips om hvordan du får barn til å drive med sport hjemme.