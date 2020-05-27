Trene barn til å bidra
Bevegelse
av Nike Training
Hvorfor det å gi barn mulighet til å velge gjør dem mer interesserte i spillet.
Ser du etter måter å motivere barna til å bevege seg på? I denne artikkelen lærer du om en av de seks teknikkene for å trene barn – å bidra. Det hele handler om å gi barn en stemme og hjelpe dem med å føle seg trygge på valgene sine.
Når barn har ledig tid, er det lett for dem å bare sitte stille. Derfor har vi tatt de beste delene av Made to Play – Nikes engasjement for å hjelpe barn med å være aktive – for å gi deg de seks treningsteknikkene. I denne artikkelen deler Chaima, en lærer i prosjektet i Fundació Barça, tips om hvordan du får barn til å drive med sport hjemme.
Barna bestemmer
Noe av det første du gjør, er å fortelle barna at meningene deres er viktige. Chaima sier: «I Barça Foundation har alle gutter og jenter et sted de kan snakke og leke. Så la dem bestemme og foreslå leker og utfordringer».
Ved å bidra regelmessig lærer barn å ta initiativ. «Det er viktig at barn føler at de bestemmer over sine egne valg», sier Chaima. Hvis barna er sjenerte eller motvillige til å bruke tid på å tenke over hva de vil gjøre, fordeler du roller og ansvar slik at alle føler de bidrar. Chaima tror det er viktig at barn føler de er en del av hele prosessen. «Dette gjør at de føler seg tryggere og får mer selvtillit.»
«Det er viktig at barn føler at de bestemmer over sine egne valg.»
Chaima, Fundació Barça
Tilpass stilen
Bytt på leker og øvelser slik at barna blir mer involverte og alltid holder seg i bevegelse. Chaima sier: «La barna åpne seg og uttrykke seg». Det er helt i orden om de sier at de ikke vil spille fotball i dag, men noe annet. Det er ingen feil måte å spille på. Det er viktigere å la dem uttrykke meningen sin. Chaima oppfordrer de hun jobber med, om å tenke selv og ikke la seg styre av normer. Husk å ikke ta ting så seriøst. De er tross alt bare barn. Og barn er laget for å leke.