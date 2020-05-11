Trene barn med selvtillit
Bevegelighet
av Nike Training
Hvordan bruke positiv forsterkning, for å hjelpe barna til å få mest mulig ut av idrett.
Det er en utfordring å holde barna aktive når vi ikke kan gå ut. I denne artikkelen vil en av våre trenere fra Nike Made to Play dele tipsene sine for å holde barna motiverte og borte fra sofaen. Hint: Det handler om å ha det gøy.
Det er en utfordring å motivere barna til å holde seg aktive når vi ikke kan gå ut. Så vi har spurt teamet fra Nikes Made to Play hvordan du kan holde barna dine unna sofaen, ved å bruke våre seks prinsipper for trening med barn. Våre Made To Play-trenere får 17 millioner barn rundt om i hele verden til å bevege seg, så de vet hva de driver med. Denne uken forklarer Julia Winkler, en av trenerne for fotballprogrammet Berlin Kickt, hvordan man kan bygge selvtillit.
Selvtillit er det viktigste
«Mist aldri fokuset på det aller viktigste: å ha det gøy!» Sier Julia, som etter en skade tok farvel med sine dager som semi-pro fotballspiller, og forelsket seg i coaching. Hun fokuserer nå på å få barna i aktivitet, og trene som en familie – minne oss alle om å «holde oss positive, og le – sammen.»
Å heie på barna og få dem til å føle seg som vinnere, kan ha stor innvirkning på selvtilliten. Som Julia sier: «Barn som driver idrett sammen med foreldrene sine, bygger opp en følelse av stolthet. Det styrker selvbildet.» Vi vet at du allerede er deres største fan, men når det kommer til sport er det på tide å rope høyere, digge dem enda mer og være enda mer begeistret for prestasjonene deres enn du pleier.
«Barn som driver idrett sammen med foreldrene sine, bygger opp en følelse av stolthet. Det styrker selvbildet.»
Julia Winkler, Trener, Berlin Kickt
Sett mål
Å se fremgang kan også hjelpe barna til å føle seg mer selvsikre. Julia sier: «Ta deg tid til å sette kortsiktige og langsiktige mål for uken fremover sammen med barna. Visualiser disse målene og heng dem på kjøleskapet.» Hun oppfordrer barna hun jobber med til å ta kontroll over treningen sin. «Vær åpen for barnas ideer om idrett, og skap et rituale rundt det å drive med sport regelmessig. Å starte på samme tid hver dag og skape struktur hjelper barna til å føle seg trygge på det de gjør.»
Hold øynene åpne for mer coachingråd fra Made to Play-proffene i NTC-appen.
Sett mål
Å se fremgang kan også hjelpe barna til å føle seg mer selvsikre. Julia sier: «Ta deg tid til å sette kortsiktige og langsiktige mål for uken fremover sammen med barna. Visualiser disse målene og heng dem på kjøleskapet.» Hun oppfordrer barna hun jobber med til å ta kontroll over treningen sin. «Vær åpen for barnas ideer om idrett, og skap et rituale rundt det å drive med sport regelmessig. Å starte på samme tid hver dag og skape struktur hjelper barna til å føle seg trygge på det de gjør.»
Hold øynene åpne for mer coachingråd fra Made to Play-proffene i NTC-appen.