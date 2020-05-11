Trene barn med selvtillit

«Mist aldri fokuset på det aller viktigste: å ha det gøy!» Sier Julia, som etter en skade tok farvel med sine dager som semi-pro fotballspiller, og forelsket seg i coaching. Hun fokuserer nå på å få barna i aktivitet, og trene som en familie – minne oss alle om å «holde oss positive, og le – sammen.»



Å heie på barna og få dem til å føle seg som vinnere, kan ha stor innvirkning på selvtilliten. Som Julia sier: «Barn som driver idrett sammen med foreldrene sine, bygger opp en følelse av stolthet. Det styrker selvbildet.» Vi vet at du allerede er deres største fan, men når det kommer til sport er det på tide å rope høyere, digge dem enda mer og være enda mer begeistret for prestasjonene deres enn du pleier.