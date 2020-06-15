I denne artikkelen viser vi deg hvordan du kan bruke ærlig og positiv oppmuntring for å motivere barna til å fortsette, selv når de møter hindringer. Og hvorfor de kommer til å bli bedre av det.



Når barna er hjemme over lengre perioder, er det viktig å holde den fysiske aktiviteten og humøret i gang. Så vi har tatt kunnskap fra Nikes Made to Play-forpliktelse, for å gi deg en oversikt over de seks treningsteknikkene du kan bruke for å hjelpe barna med å holde seg positive og aktive. I denne artikkelen fokuserer vi på feiring. Vi ba Houda Loukili, en trener fra Favela Street-programmet i Amsterdam, om å forklare verdien av å feire.