Trene barn med feiring
Veiledning
av Nike Training
Lær barna hvordan de skal feire innsatsen sin, så hjelper du dem samtidig med å forbedre resultatene sine.
I denne artikkelen viser vi deg hvordan du kan bruke ærlig og positiv oppmuntring for å motivere barna til å fortsette, selv når de møter hindringer. Og hvorfor de kommer til å bli bedre av det.
Når barna er hjemme over lengre perioder, er det viktig å holde den fysiske aktiviteten og humøret i gang. Så vi har tatt kunnskap fra Nikes Made to Play-forpliktelse, for å gi deg en oversikt over de seks treningsteknikkene du kan bruke for å hjelpe barna med å holde seg positive og aktive. I denne artikkelen fokuserer vi på feiring. Vi ba Houda Loukili, en trener fra Favela Street-programmet i Amsterdam, om å forklare verdien av å feire.
Ros for fremgang
«Barn kan bare blomstre hvis vi forer dem mentalt», sier Houda.
Men hvordan? «Ved å gi dem oppriktige komplimenter.» svarer Houda. Med ros er det viktig at vi er spesifikke og roser noe barna kan kontrollere, som innsats eller besluttsomhet. Så å si noe sånt som: «Jeg så at øvelsen var vanskelig, men du ga ikke opp», er flott.
Disse små, ærlige oppmuntringsordene kan virkelig bety mye. Houda sier også at mens «vi kan være rause med komplimenter», må vi også «være tålmodige» og ikke forvente for mye med en gang.
De er de små mesterne dine, så fokuser på de små seirene. Som Houda uttrykker det: «hold humøret oppe og feire livet.»
«Gi dem oppriktige komplimenter»
Houda Loukili, trener, Favela Street-programmet
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Det er også veldig viktig å sørge for at du viser barna at du er på deres side, selv når de gjør feil. Ved å gi rikelig med oppmuntring, som «high fives», kan du skape øyeblikk med god tilknytning. La dem få vite at du er deres største fan. «Gi barna ekstra oppmuntring», sier Houda, «spesielt når de står overfor hindringer. Hvis de sier: «Jeg kan ikke gjøre dette», kan du svare med, «Du kan ikke gjøre dette ennå. Men jeg tror du kan gjøre det hvis du fortsetter å prøve.»