Trene barn med klare retningslinjer

«Barn har veldig mye energi», sier Elaisa – noe som betyr at du ikke bør la dem stå stille for lenge. Ha som mål at tiden du bruker på instruksjoner, skal være mindre enn 20 prosent av hele økten, slik at barna har nok av tid til å være aktive. Bare sørg for at du gir deg selv nok tid til å kommunisere tydelig.



Når du sjekker med barna underveis – spør dem om hvordan det går på en skala fra én til fem. Da kan du justere treningen underveis. Elaisa opplever også at barn liker å «feire hver eneste, lille måloppnåelse».



Og det var det! Hvis du synes de seks prinsippene for trening var nyttige, har vi flere råd om hvordan du og familien din kan holde dere på topp.