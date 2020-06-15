Trene barn med klare retningslinjer

Tren barna med klare instruksjoner
Veiledning
av Nike Training
Gi klare og tydelige instruksjoner, så får barna mer tid til å leke.
Lær hvordan du holder barna engasjerte i aktivitetene sine med korte, relevante instruksjoner. Dette gjør det morsomt for dem, og mindre komplisert for deg. Alle vinner.
Barn kan bli ganske rastløse av å tilbringe så mye tid hjemme – det vil si at de trenger å få utløp for masse energi. Vi bidrar med seks treningsprinsipper, slik at du kan holde barna dine aktive.
Denne ukens prinsipp er «klar og tydelig», og vi snakket med Elaisa Bonorden, trener for Nikes Girl Night Sessions ved Skatehalle i Berlin, for å få vite mer.
Kunnskap er nøkkelen
I flere år har Elaisa lært barn å skate i Skatehalle. Metoden hennes er: «Prøv det selv, så kan du se hvor vanskelig det er. Det gir deg en bedre forståelse for hva barna trenger å lære i løpet av timen, og hva de kanskje kommer til å slite med.»
«Desto mer du kan om sporten deres, jo bedre og tydeligere instruksjoner kan du gi dem», sier Elaisa. «Så gjør research på det du vil gå gjennom, før du starter treningsøkten.»
Kort er bedre
«Barn har veldig mye energi», sier Elaisa – noe som betyr at du ikke bør la dem stå stille for lenge. Ha som mål at tiden du bruker på instruksjoner, skal være mindre enn 20 prosent av hele økten, slik at barna har nok av tid til å være aktive. Bare sørg for at du gir deg selv nok tid til å kommunisere tydelig.
Når du sjekker med barna underveis – spør dem om hvordan det går på en skala fra én til fem. Da kan du justere treningen underveis. Elaisa opplever også at barn liker å «feire hver eneste, lille måloppnåelse».
Og det var det! Hvis du synes de seks prinsippene for trening var nyttige, har vi flere råd om hvordan du og familien din kan holde dere på topp.