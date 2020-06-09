Tre utfall for å bygge sterke bein

Sterke ben er motorene som driver deg gjennom alle slags bevegelser og treningsøkter. Vi tar deg gjennom en serie med tre utfall fra Nike Master Trainer Kirsty Godso som vil hjelpe deg med å nå nye treningsmål.



Hvis du vil ha sterke ben som kan bære deg gjennom løp, løft og fritidssport, har vi ett ord til deg: fremoverutfall. Den grunnleggende kroppsvektstreningen styrker kjernemuskulaturen, setemusklene, lårmusklene, leggmusklene og de små musklene rundt knærne og anklene, samtidig som du korrigerer balansen. Det gjør at du ikke bare forbedrer evnen til å håndtere tyngre belastninger, men du vil også øke balansen og stabiliteten din, noe som er en fordel for alle slags bevegelser.



Endre retning, hastighet eller eksplosjonsevne for fremoverutfallet for å bruke andre muskler, benytt deg av kardiofordeler og sørg for at bena får god kraft som kan brukes i enhver sport.



Er du usikker på hvor du skal begynne? Null stress. Disse variasjonene for underkroppen fra Nike Master Trainer Kirsty Godso vil trene kroppen din på helt nye måter.