Seks Nike-tips til komfortable antrekk til atleter

6 tips til komfortable antrekk til atleter, av Nike
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Nike 24.7-kolleksjonen er laget for komfort som varer hele dagen, og tilbyr allsidighet til alle med en aktiv livsstil.
Komfortable sportsklær gjør at du ikke trenger å velge mellom treningstøy og hverdagsklær, noe som er perfekt for atleter som lever aktive liv. 24.7-kolleksjonen til Nike tilbyr et kuratert utvalg av diskré, men eleverte basisplagg laget av innovative, komfortable materialer som ImpossiblySoft, et glatt, mykt, dobbeltstrikket materiale, og PerfectStretch, et fleksibelt, sydd materiale som følger kroppens bevegelser.
Den ideelle garderoben av smarte og komfortable plagg består av seks viktige elementer, som du kan mikse og matche for å skape komfortable og strøkne antrekk til et aktivt liv.
Når du har de viktige delene fra Nike 24.7-kolleksjonen, kan du bruke disse seks tipsene til å konstruere komfortable og strøkne antrekk til et aktivt liv.
1. Tenk på fargepalett og proporsjoner
Gi antrekket ditt et løft ved å leke med farger og passform. Nike 24.7-kolleksjonen kommer i allsidige nøytrale fargetoner – fra lyse brunfarger til Charcoal – som danner grunnlaget for en polert look. Start med ImpossiblySoft-overdelen med halv glidelås i en fyldig, nøytral farge, og kombiner den med PerfectStretch chinobuksen for å få en balansert look med fargetoning. Gjør det mer interessant ved å leke med proporsjonene: Se for deg tettsittende overdeler til bukser med vide ben eller ekstra store overdeler med skreddersydde joggebukser.
Gjør looken komplett med høye sneakers, høye sokker og en skulderveske. For det lille ekstra kan du avslutte med en jakke eller vest med struktur.
2. Tilfør litt allsidighet
Når du skal skaffe deg en tilpasningsdyktig garderobe, handler det om plagg som gir like mye som deg selv. Basisplaggene i Nike 24.7-kolleksjonen, som PerfectStretch-buksen med vide ben og ImpossiblySoft-joggebuksen tar overgangen fra aktive morgener til avslappede ettermiddager med den største ro. Forskjellige plagg kan tjene forskjellige formål: En skreddersydd skjorte med knepping hever looken, mens en lett hettegenser byr på det praktiske. Miks og match materialer og silhuetter og skap antrekk som med letthet kan gå fra å løpe ærender til trening og avslappede sosiale situasjoner. Sneakers med fargetoning eller en sporty skulderveske knytter det hele sammen mens den effektive preget bevares.
3. Matchende sett
Et matchende sett er et enkelt og selvsagt antrekk for atleter som jobber hjemmefra, er på reise eller ute blant folk – ImpossiblySoft-sweatshirten med rund hals og matchende joggebukse fra 24.7-kolleksjonen gjør det enda enklere å skape en elegant, monokromatisk look med en flott, men allikevel herlig avslappet appell. Gjør fritidskombinasjonen mer spennende med sneakers med fargetoning, klassisk baseballcaps og rektangulære solbriller.
4. Tilfør et skreddersydd lag
Svarte leggings eller komfortable joggebukser kommer alltid til å ha en plass i enhver garderobe – både til trening og klassiske looks. Ved å bruke ImpossiblySoft med halv glidelås til herre eller PerfectStretch vevd skjorte til dame fra Nike 24.7-kolleksjonen, blir de umiddelbart mer tiltalende. En jakke med struktur passer godt for den som er klar for alt – spesielt sammen med capritights og en tettsittende, kort T-skjorte. Fullfør looken med elegante, lave sneakers og en nylonveske og få en elegant, slitesterk og urban utstråling. Denne kombinasjonen er perfekt for raske ærender eller uformelle møter som krever et preg av raffinement.
5. Gå for vide ben
Bukser med vide ben er tilbake i rampelyset, og PerfectStretch-buksen med vide ben fra 24.7-kolleksjonen gir en elegant vri på denne trenden. Ja, sweatpants er det ypperste innen activewear. Men bukser med vide ben gir antrekket en nostalgisk undertone Hvis du vil gå får et enda dristigere antrekk, kan du bruke en singlet eller trøye med trykk for å skape kontrast, og deretter avslutte med klassiske sneakers og en sporty midjeveske. Dette antrekket har den perfekte balansen av avslappet komfort og polert stil, noe som gjør det ideelt til uformelle turer utenfor huset.
6. Bytt ut sneakersene
En av de enkleste måtene å gå fra treningstøy til hverdagskomfort på, er et raskt skobytte. Bytt ut treningssneakers med et chunky par i semsket skinn for å løfte den helhetlige estetikken. Fullfør looken med praktisk tilbehør, som en ekstra stor vindjakke og bærenett.
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