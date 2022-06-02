Podkasten Trained: Bli trygg på kroppen din med Amanda Beard
Veiledning
Amanda Beard slet med dårlig selvtillit og kroppsdysmorfi gjennom hele sin profesjonelle svømmekarriere – så fant hun stemmen sin.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Amanda Beard vokste opp i rampelyset. Hun kom på det olympiske podiet da hun var 14 år, vant åtte nasjonale titler i USA og var på forsiden av flere sports- og livsstilsmagasiner. Men med glamour og ære fulgte intens granskning fra media som førte til problemene hennes med kroppsdysmorfi, depresjon og selvskading. I denne episoden snakker Amanda med Jaclyn Byrer om sin oppveksthistorie som en ung kvinne i profesjonell sport. Hun snakker om press som er spesifikk for kvinnelige atleter og forklarer hvorfor det kan være så skadelig. Nå som hun har funnet selvtillit og lykke etter dagene i svømmebassenget, forteller hun oss også hvordan atleter og støttesystemene deres kan prioritere egenverdi og velvære.
«Jeg ser at mange unge kvinnelige atleter som går gjennom puberteten og disse endringene, slutter i idretten sin fordi det er frustrerende. Det tester deg virkelig.»
Amanda Beard
Fire ganger verdensmester i svømming og forfatter
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.