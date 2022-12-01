Stilen til Nike FC: Maria

«Fotball inspirerer arbeidet mitt og stilen min», sier Maria Maleh, kreativ leder med multitalent og medgrunnlegger av grasrotklubben Hamster FC. «Jeg er stor fan av vakre sett – deres fargepaletter, materialer, typografi og passform.»



Vi møtte Maria i hjemmet/studioet hennes – og i nærheten av Hackney Marshes der hennes «Hammies» trener – for å utforske en rekke fotballinspirerte stiler og blande våre nyeste landslagskolleksjoner med ting fra Marias egen garderobe. Bla ned for å se.