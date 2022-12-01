Stilen til Nike FC: Maria
Kultur
Fra kunstneriske mønstre til å fremme kvinnelige fotballspillere, finnes det en kreativ strategi bak alt Maria berører – inkludert de sportspregede antrekkene hun satte sammen for oss her.
«Beyond the Fit» er en serie der kreative talenter snakker om personlig stil og identitet.
«Fotball inspirerer arbeidet mitt og stilen min», sier Maria Maleh, kreativ leder med multitalent og medgrunnlegger av grasrotklubben Hamster FC. «Jeg er stor fan av vakre sett – deres fargepaletter, materialer, typografi og passform.»
Vi møtte Maria i hjemmet/studioet hennes – og i nærheten av Hackney Marshes der hennes «Hammies» trener – for å utforske en rekke fotballinspirerte stiler og blande våre nyeste landslagskolleksjoner med ting fra Marias egen garderobe. Bla ned for å se.
«Vi skapte klubben vår som et trygt sted der alle kvinner kan komme som de er. Vi løfter hverandre opp på en søsterlig måte som jeg setter stor pris på.»
Maria
Kreativ leder, stylist og medgrunnlegger av Hamster FC
Prøv noe nytt
«Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for visuelle ting», sier Maria, som startet sitt eget kreative studio i tillegg til å grunnlegge et fotballag. Jaguartrykket på en body for det brasilianske laget kolliderer med og utfyller et psykedelisk innerplagg og metalliske bukser for litt kontrollert visuelt kaos.
Komfortabel + glamorøs
Vi kledde opp England-drakten fra Marias hjemby ved å legge et koordinerende satengkorsett på toppen og pynte med morens gullsmykker. «Noen deler er like gamle som meg», sier hun. Jeans med høyt liv, Air Max-favorittparet hennes og en retro kåpe holder ting komfortabelt.
Pioner
Noen av Marias favorittspillere kommer fra Brasil. «Jeg vil alltid huske hvordan de påvirket synet mitt på en kvinnelig fotballspiller», sier hun. For en kveld på byen kombinerte vi denne mintgrønne toppen med en lun boblejakke og et beksvart skjørt i imitert skinn – for å fremheve den friske fargen.
Fotografi: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Intervju: Grace Gordon