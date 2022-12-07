Stilen til Nike FC: AntsLive

«Manageren min prøver noen gang å få på meg antrekk som er mer 'smart casual'», ler han, «men mesteparten av tiden går jeg for en tracksuit. Det er slik jeg vokste opp, det er slik jeg er.»



Vi møtte Ant i studioet for å prøvekjøre plagg fra de nyeste landslagskolleksjonene våre. Bla deg nedover for å se antrekk med tre av favorittlagene hans.