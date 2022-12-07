Stilen til Nike FC: AntsLive
Kultur
Denne musikeren, modellen og tidligere ungdomstreneren ble født og oppvokst i London – men smaken hans innen fotballinspirerte antrekk har et mer globalt ståsted.
«Beyond the Fit» er en serie der kreative talenter snakker om personlig stil og identitet.
«Fotball og mote går hånd i hånd for meg», sier AntsLive, musiker, modell og livslang fotballspiller, på telefon fra studioet i Hackney i London der han spiller inn musikk.
Etter å ha levd og åndet for fotball i ti år som spiller, og åtte år som trener for ungdomslag, har det vært en selvfølge for Ants å bruke fotballdrakter og sportsinspirerte antrekk utenfor banen, hele tiden.
«Manageren min prøver noen gang å få på meg antrekk som er mer 'smart casual'», ler han, «men mesteparten av tiden går jeg for en tracksuit. Det er slik jeg vokste opp, det er slik jeg er.»
Vi møtte Ant i studioet for å prøvekjøre plagg fra de nyeste landslagskolleksjonene våre. Bla deg nedover for å se antrekk med tre av favorittlagene hans.
Det vakre spillet
«Brasil-overdeler blir alltid bra. Jeg bare elsker fargene. Noen av favorittspillerne mine er brasilianere, og en av de mest ettertraktede eiendelene mine er en trøye signert av Ronaldinho, som er favorittspilleren min gjennom tidene.»
«Hvis jeg møter noen, og de liker fotball, musikk eller det samme fotballaget – da kommer vi til å gå godt overens. Det er ikke mer enn det.»
AntsLive
Musiker, modell, fotballspiller og tidligere trener for ungdom
I blått
«Du kan fint begrave meg i den franske treningsdrakten. Det handler om mote for meg når det gjelder Frankrike. Jeg synes måten folk kler seg på i Paris er helt vilt. Da PSG x Jordan-samarbeidet ble utgitt, var jeg helt med.»
Ta det med deg hjem
«Bare England er England! Tross alt er jeg født og oppvokst i London. Når det er tid for [turneringen], så er det ferdig snakket. Jeg blir helt oppslukt i britisk kultur – jeg drar til puben og ser på kampen, det er helt nydelig.»
Fotografi: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Intervju: Grace Gordon