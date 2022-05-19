Tunde Oyeneyins rykte som et treningsikon har vært under utvikling i 36 år. Og ifølge den personlige treneren og sykkelinstruktøren, ville ikke alle høydepunktene hennes vært mulig uten nedturene. I denne episoden forteller Tunde oss om oppturer og nedturer i livet og karrieren hennes. Vi vil få høre hvordan det å miste moren hjalp henne med å bli den beste versjonen av seg selv, hvorfor det å tvile på seg selv er en utløsende faktor for endring og hvordan tapte muligheter kan flytte deg i riktig retning. Tundes historie handler om verdighet, takknemlighet og å realisere drømmene dine.