Podkasten Trained: Dra nytte av takknemlighet med Tunde Oyeneyin
Veiledning
Tunde Oyeneyin tror at ingenting er umulig. Nike-atleten, sykkelinstruktøren, den tidligere makeupartisten og forfatteren forteller oss hvorfor.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Tunde Oyeneyins rykte som et treningsikon har vært under utvikling i 36 år. Og ifølge den personlige treneren og sykkelinstruktøren, ville ikke alle høydepunktene hennes vært mulig uten nedturene. I denne episoden forteller Tunde oss om oppturer og nedturer i livet og karrieren hennes. Vi vil få høre hvordan det å miste moren hjalp henne med å bli den beste versjonen av seg selv, hvorfor det å tvile på seg selv er en utløsende faktor for endring og hvordan tapte muligheter kan flytte deg i riktig retning. Tundes historie handler om verdighet, takknemlighet og å realisere drømmene dine.
«Gjennombruddet skjer når jeg tillater meg å overgi meg selv til å ikke vite hva som skjer videre.»
Tunde Oyeneyin
Nike-atlet og innendørs sykkelinstruktør
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.