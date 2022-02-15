Har du noen gang ønsket å spille fotball på det høyeste nivået?

Selv om kvaliteten på fotballen som spilles her, kanskje ikke er spesielt minneverdig, er opplevelsen i seg selv uforglemmelig. Og den kan ta pusten fra bortelaget – om de ikke er akklimatisert. Luften er tynn i denne høyden, noe som gjør det vanskelig for besøkende å puste. Og dette gir de lokale spillerne en fordel etter hvert som kampen går sin gang.



«For motstanderne er det vanskeligere», sier FC Gspon-forsvarer Diego Abgottspon, som har spilt her i nesten 20 år. «Om vi ligger under 5–0 ved pause, vet vi at vi kan komme tilbake og vinne. Vi er et lag som er ekstremt sterke på hjemmebane.»