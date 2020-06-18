Når du hører ordet løpsmuskler, tenker du sannsynligvis på de store musklene i underkroppen: setemusklene, lårmusklene og leggene. Men kjernemuskulaturen, som forresten handler om mye mer enn six-packen, er faktisk en av de viktigste muskelgruppene for løpere.

«Tenk på kjernemuskulaturen som alle musklene som stabiliserer overkroppen og hoftene dine», sier sertifisert styrke- og utholdenhetstrener Janet Hamilton, eier av det Atlanta-baserte trenerfirmaet Running Strong. Sammen med rectus abdominis, den rette bukmuskelen eller sixpack-muskelen (og ja, vi har den alle sammen, selv om den ikke alltid er synlig), består kjernemuskulaturen din også av de indre og ytre skrå bukmusklene, som hjelper deg med å vri deg fra side til side; transversus abdominis, eller bukens tverrmuskel, den dyptliggende muskelen som strekker seg tvers over magen som et korsett, og trekker navlen inn; erector spinae, eller den store ryggstrekkeren, som ligger langs ryggraden; multifidus-muskelen, den dyptliggende muskelen i nedre rygg; setemuskulaturen; og bekkenbunnen.

Hvis du styrker alle disse musklene, kan du få en bedre holdning, stabilitet og fasong og bli en bedre trent, raskere og mer effektiv løper. En studie som ble publisert i The Journal of Strength and Conditioning Research viser at regelmessig trening av kjernemuskulaturen kan øke hurtigheten. En annen studie, som ble publisert i PLOS One, viste at slik trening kan forbedre utholdenhet og løpsøkonomi (hvor effektivt du løper på den energien du har).