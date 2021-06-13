Søsknene som styrker skeive identiteter

Dere har mange flere felles erfaringer sammenlignet med de fleste andre søskenpar – dere er modeller begge to og samarbeider i tillegg. Hvor finner dere styrken for å gjøre det dere gjør?



Joel: Jeg tror at Georgia og jeg utforsker talentene våre sammen, som vi da kan realisere når det kommer til arbeidet vi gjør. Georgia er helt klart en av mine muser. Det gir oss muligheten til å gå videre sammen på så mange forskjellige måter og støtte hverandre innen mange forskjellige områder. Nå prøver Georgia seg på skuespilleryrket, ikke sant?



Georgia: Ja. Jeg prøver å bli skuespiller og DJ.



Joel: Hun har en spennende kortfilm som snart kommer ut. Vi har holdt dørene åpne for hverandre på en måte. Styrken i samholdet vårt er noe du bare må se selv. Det å se på Georgia når hun jobber som modell, er som å se på et kunstverk.



Georgia: Måten jeg beveger meg på har jeg fra deg.



Det virker som om dansen, musikken og mote har hatt enn innvirkning på det dere har skapt, i tillegg til identitetene og selvuttrykket deres. Kan dere fortelle litt om det?



Joel: Vi har et tett og sterkt samarbeid fordi vi har utviklet en unik bevegelse som familie. Jeg trente mye dans da jeg var yngre, og når det kommer til mote, liker vi å bytte klær. Vi har en stil som kan minne om en blanding av Black Panther, punk og afro-punk. Det kommer fra mange forskjellige inspirasjoner og kan absolutt virke mye noen ganger.



Georgia: Det kommer virkelig an på hvilken person man føler for å være fra dag til dag. Londons natteliv var der vi møtte hele felleskapet vårt: en gjeng med kunstneriske, kreative mennesker med ulike kjønn, ulik seksualitet, alt mulig. [Klubben er] for oss et trygt sted og måten vi er sosiale på. En ting som vi alle er enig i, er at v er glade i musikk, dans, bevegelse, mote og stil.



Begge dere to identifiserer dere som skeive, noe som gir en ny dimensjon til forholdet dere i mellom, og som kreativ og mørkhudet. Hva betyr det å være skeiv for dere?



Georgia: Jeg identifiserer med som skeiv fordi jeg er en del av det skeive fellesskapet. Det er det jeg kjenner til. Vennene mine er skeive, språket jeg snakker er skeivt og de menneskene jeg står for, er skeive.



Joel: For meg er det å være skeiv en fri måte å tenke på. Det å være skeiv betyr ikke nødvendigvis å være tiltrukket av det samme kjønn. Det finnes en tid, spesielt akkurat nå, der enhver kunstner, talent og modell, også på grunn av sosiale media, kan være 100 % seg selv og så annerledes man bare vil.



Georgia: Ja, jeg føler meg helt sikker på kroppen min, og jeg føler at jeg kan bevege meg, være abstrakt og spille forskjellige karakterer. Jeg lærer konstant noe nytt om meg selv.



Joel: Vi har ikke vært vanlige modeller. Jeg var åpen om å være skeiv og det ville jeg ikke endre på for noen. Så vi måtte løfte hverandre, la hverandre vite at vi gjør dette for å inspirere de som er yngre. Hvis vi kan gjøre det, kan de gjøre det også. Det var det som fikk meg til å bli kreativ leder istedenfor å bare være modell. Jeg kan faktisk skape en verden og et rom for mennesker der de kan føle at de er en del av det istedenfor bare et ansikt. Vi kan gjøre mer enn det. Vi kan faktisk skape muligheter.