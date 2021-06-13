Søsknene som styrker skeive identiteter
Kultur
Det å være seg selv er virkelig måten man får kontakt med andre på, sier de London-baserte multitalentene Georgia og Joel Palmer.
Kom sammen: Vi er fra hverandre, men ikke frakoblet. Vi snakket med gjengen i
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«Det at jeg var både multietnisk og homofil gjorde at jeg ikke hadde mange rollemodeller jeg kunne se opp til da jeg vokste opp», sier Joel, 28. Nå hjelper Joel og søsteren Georgia, som er 20, det skeive fellesskapet med å skape rom og muligheter for andre. «Vi ser på plattformen vår som et sted der vi kan inspirere andre. Vi skyver alltid grensene for annerledeshet og kjønnsgrenser med stilen og estetikken vår.»
Søskenparet vokste opp i Birmingham før de flyttet til London, der de fant et skeivt fellesskap som oppløftet og favnet om deres individualitet. Georgia fulgte brorens fotspor inn i modellyrket, som ble et startpunkt for å utforske skuespilleryrket og musikk. Joel er også kreativ leder og medgrunnlegger av rådgivningsbyrået for mote og bevegelser, Major Zcene.
Joel og Georgia har vært i karantene sammen med andre kreative personer og samarbeidet om jobbprosjekter. Gjennom hele reisen har de omgitt seg med og løftet frem skeive multietniske mennesker.
«Vi har lagd en sterk omgangskrets av mennesker som i bransjen blir sett på som minoriteter, og som vi kan hjelpe med å løfte frem», sier Georgia. «Jeg ønsker å kunne fremme andre menneskers meninger.»
«Når vi er mange, står vi sterke sammen, ikke sant?» legger Joel til. «Vi synes bedre når vi står sammen.»
«Kreative skeive mennesker er en minoritet, så det sammensveiser oss. Alle har likevel sin egen individuelle personlighet, og det er der styrken kommer inn.»
Joel
Dere har mange flere felles erfaringer sammenlignet med de fleste andre søskenpar – dere er modeller begge to og samarbeider i tillegg. Hvor finner dere styrken for å gjøre det dere gjør?
Joel: Jeg tror at Georgia og jeg utforsker talentene våre sammen, som vi da kan realisere når det kommer til arbeidet vi gjør. Georgia er helt klart en av mine muser. Det gir oss muligheten til å gå videre sammen på så mange forskjellige måter og støtte hverandre innen mange forskjellige områder. Nå prøver Georgia seg på skuespilleryrket, ikke sant?
Georgia: Ja. Jeg prøver å bli skuespiller og DJ.
Joel: Hun har en spennende kortfilm som snart kommer ut. Vi har holdt dørene åpne for hverandre på en måte. Styrken i samholdet vårt er noe du bare må se selv. Det å se på Georgia når hun jobber som modell, er som å se på et kunstverk.
Georgia: Måten jeg beveger meg på har jeg fra deg.
Det virker som om dansen, musikken og mote har hatt enn innvirkning på det dere har skapt, i tillegg til identitetene og selvuttrykket deres. Kan dere fortelle litt om det?
Joel: Vi har et tett og sterkt samarbeid fordi vi har utviklet en unik bevegelse som familie. Jeg trente mye dans da jeg var yngre, og når det kommer til mote, liker vi å bytte klær. Vi har en stil som kan minne om en blanding av Black Panther, punk og afro-punk. Det kommer fra mange forskjellige inspirasjoner og kan absolutt virke mye noen ganger.
Georgia: Det kommer virkelig an på hvilken person man føler for å være fra dag til dag. Londons natteliv var der vi møtte hele felleskapet vårt: en gjeng med kunstneriske, kreative mennesker med ulike kjønn, ulik seksualitet, alt mulig. [Klubben er] for oss et trygt sted og måten vi er sosiale på. En ting som vi alle er enig i, er at v er glade i musikk, dans, bevegelse, mote og stil.
Begge dere to identifiserer dere som skeive, noe som gir en ny dimensjon til forholdet dere i mellom, og som kreativ og mørkhudet. Hva betyr det å være skeiv for dere?
Georgia: Jeg identifiserer med som skeiv fordi jeg er en del av det skeive fellesskapet. Det er det jeg kjenner til. Vennene mine er skeive, språket jeg snakker er skeivt og de menneskene jeg står for, er skeive.
Joel: For meg er det å være skeiv en fri måte å tenke på. Det å være skeiv betyr ikke nødvendigvis å være tiltrukket av det samme kjønn. Det finnes en tid, spesielt akkurat nå, der enhver kunstner, talent og modell, også på grunn av sosiale media, kan være 100 % seg selv og så annerledes man bare vil.
Georgia: Ja, jeg føler meg helt sikker på kroppen min, og jeg føler at jeg kan bevege meg, være abstrakt og spille forskjellige karakterer. Jeg lærer konstant noe nytt om meg selv.
Joel: Vi har ikke vært vanlige modeller. Jeg var åpen om å være skeiv og det ville jeg ikke endre på for noen. Så vi måtte løfte hverandre, la hverandre vite at vi gjør dette for å inspirere de som er yngre. Hvis vi kan gjøre det, kan de gjøre det også. Det var det som fikk meg til å bli kreativ leder istedenfor å bare være modell. Jeg kan faktisk skape en verden og et rom for mennesker der de kan føle at de er en del av det istedenfor bare et ansikt. Vi kan gjøre mer enn det. Vi kan faktisk skape muligheter.
«Georgia er helt klart en av mine muser. Det å se på Georgia når hun jobber som modell, er som å se på et kunstverk.»
Joel
Joel: Dere var begge med på Black Lives Matter-demonstrasjoner i London. Hva har dere lært om dere selv i denne konteksten, og hvordan har dette hatt en innvirkning på dere både på et personlig og kreativt plan?
Joel: En ting som vi innså da vi demonstrerte, var at vi har nettverket som skal til for å spre ordet. Vi fant nye måter å formidle til verden på at dette er noe som skjer blant oss alle, og at det også er et trygt sted. Hele denne bevegelsen har vært svært interessant fordi noen av familiemedlemmene våre ikke støttet oss helt med hva vi gjorde. Det var interessant å se at systemisk rasisme finnes i familien vår. Det var ganske trist å bryte kontakten vi hadde med dem.
Vi hadde lyst til å utføre en test for å finne ut hvor vi kom fra. Gjennom hele livet har vi blitt fortalt at vi er halvt fra Jamaica, halvt britisk, men det er så mye mer. Vi fant ut at vi også hadde røtter i Sør-Amerika, Asia, Kongo og Republikken Benin.
Georgia: Men bevegelsen har ført oss nærmere hverandre, og det er absolutt et tema vi burde ha diskutert før.
Hva betyr denne felles kraften for dere, spesielt med tanke på at dere er multietniske og en del av det skeive fellesskapet?
Joel: Kollektivet vårt er et fellesskap med likesinnede mennesker og fritenkere. Kreative skeive mennesker er en minoritet, så det sammensveiser oss. Alle har likevel sin egen individuelle personlighet, og det er der styrken kommer inn.
Vi finner alltid ekte inspirasjon fra kollektivet vårt. Vi inspirerer hverandre. Når en ny person blir en del av fellesskapet vårt, tenker vi: «Så flott, du er virkelig en stjerne på din helt egen måte.»
Hvordan motiverte dere hverandre i denne spesielle og revolusjonerende tiden, og på hvilken måte har den kreative prosessen endret seg?
Joel: Vi eksperimenterte med animasjon, 3D og digitale teknikker sammen med de vi bodde med. Vi bor i en lagerbygning med masse plass, sammen med designere, fotografer og scenedesignere. Vi savnet det å gå ut på klubber så mye at vi fant frem platespillerne i helgene bare så vi kunne invitere naboene.
Georgia: Vi hadde massevis av tid til å gå dypt inn i tankene våre og være kreative. Vi var utrolig heldige som hadde et sted å være kreative på.
Joel: Nå har vi mye mer motivasjon til presse på innen vårt eget arbeid og i alt vi gjør. Det var det som brakte oss sammen i denne tiden.
Til sist, har dere noen andre saker dere brenner for?
Georgia: Alt handler om inklusivitet, mangfold og å løfte frem minoriteter. Jeg har mange transpersoner og svarte kvinner rundt meg, og jeg ser at plus size-modeller ikke blir inkludert i fotoshoots. Jeg ønsker å skape et kreativt rom der vi kan diskutere suksess og nederlag for å skape mer bevissthet rundt temaet.
Joel: Helt klart rettighetene til transpersoner. Vi må sette pris på transfelleskapet. De er den eneste grunnen til at skeive, homofile fellesskap i det hele tatt eksisterer. Jeg føler at våre egne personlige opplevelser, det vi snakket om da vi var barn, handlet om å bruke plattformen vår til å få nok erfaring, penger og mangfold, så vi kunne gi tilbake til alle de sakene vi kjemper for.
«Vi må sette pris på transfelleskapet. De er den eneste grunnen til at skeive, homofile fellesskap i det hele tatt eksisterer.»
Joel
Rapportert: juli 2020