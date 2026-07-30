Slik velger du riktig Nike Fleece: din guide til Studio Fleece

Nike Studio Fleece er en kolleksjon av fleeceoverdeler og -underdeler til dame designet for komfort, allsidighet og hverdagsbruk. Serien omfatter tre tykkelser – lettvekt, middels tykk og tykk – slik at du kan ta på deg flere lag, avhengig av aktivitetsnivå og værforhold. Alle tre tykkelsene har den samme konsistente passformen i hele kolleksjonen.

«Det var avgjørende for oss å fokusere like mye på hvordan det føles som på ytelsen», sier Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management i Nike. «Det endelige målet var å utvikle stoffet og overflaten for å gi den myke, sensoriske opplevelsen hun er ute etter.»

Studio Sport (Dri-FIT- og Therma-FIT-fleece) fullfører utvalget for atleter som ønsker stoff som er klare for ytelse og som gir den samme behagelige følelsen.