Slik velger du riktig Nike Fleece: din guide til Studio Fleece
Kjøpsguide
Studio Fleece kommer i tre tykkelser: lettvekt, middels tykk og tykk. Slik velger du den rette for alle fasetter av livsstilen din.
Kort fortalt
- Nike Studio Fleece for kvinner finnes i tre tykkelser – lettvekt, middels tykk og tykk. De er designet for et bestemt varme- og aktivitetsnivå.
- Alle tre tykkelsene er tilgjengelige i standard og ekstra store passformer.
- Studio Fleece-sett er tilgjengelige i alle tre tykkelser for en koordinert stil fra topp til tå.
- Start med lettvekts- eller middels tykkelse ved bruk med flere lag i hverdagen. Velg tykk for tildekking i kaldt vær.
- Maskinvaskes i kaldt vann og tørkes i tørketrommel ved lav varme for å holde fleecen myk og bevare materialet.
Hva er Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece er en kolleksjon av fleeceoverdeler og -underdeler til dame designet for komfort, allsidighet og hverdagsbruk. Serien omfatter tre tykkelser – lettvekt, middels tykk og tykk – slik at du kan ta på deg flere lag, avhengig av aktivitetsnivå og værforhold. Alle tre tykkelsene har den samme konsistente passformen i hele kolleksjonen.
«Det var avgjørende for oss å fokusere like mye på hvordan det føles som på ytelsen», sier Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management i Nike. «Det endelige målet var å utvikle stoffet og overflaten for å gi den myke, sensoriske opplevelsen hun er ute etter.»
Studio Sport (Dri-FIT- og Therma-FIT-fleece) fullfører utvalget for atleter som ønsker stoff som er klare for ytelse og som gir den samme behagelige følelsen.
De tre tykkelsene til Nike Studio Fleece
Hver tykkelse har sin egen oppgave. Slik velger du.
Tykk: Maksimal varme og struktur
Når temperaturen synker, er den tykke Studio Fleece å foretrekke. Den er solid nok til å brukes alene og kan med fordel brukes som et lag under en trenchcoat. Kombiner den med en leggings og dine Nike favorittsko for et avslappet øyeblikk med en ekstra romslig hettegenser, eller bruk settet for en enkel og koordinert stil.
Middels tykk: Balansert komfort og fleksibilitet
Middels tykk er gjengangeren. Den er strukturert nok til å brukes med andre plagg, og myk nok til å brukes alene. En fleece med glidelås, joggebukse og sneakers fungerer for hverdagslige gjøremål, en kaffepause eller en avslappet treningsdag.
Lettvekt: Pustende og enkelt å bruke med flere lag
Lettvektsfleece er laget for bevegelse. Tenk deg en kort fleecegenser over en sykkelshorts eller yogabukse. Perfekt for oppvarming, nedkjøling eller når du vil ta på deg noe mellom settene. Det er også det beste alternativet for å kle seg med flere lag under en tykkere jakke uten ekstra volum.
Det er enkelt å matche fra topp til tå med Nike Studio Fleece-settet. Settene kombinerer en avslappet hettegenser eller rundhalset genser med matchende joggebukser, tilgjengelige i alle tre tykkelser.
Hvordan bør et Nike Studio Fleece-plagg sitte?
Nike Studio Fleece har vanlig gjengivelse av størrelse. For en standard passform velger du den vanlige størrelsen din. For en romslig følelese eller lagdelt stil, som er vanlig med tykkere modeller, kan du vurdere å gå opp én størrelse. Hvis du bruker fleece som mellomlag under en jakke, bør du holde deg til den vanlige størrelsen for å unngå at det blir for mye. Størrelsene er like for alle tre tykkelsene, så hvis en medium passer i lettvekt, passer den også i tykk.
«Vi så for oss Studio Fleece som en balanse mellom enkelhet og intensjon. Vi finpusset passformen slik at den føles uanstrengt, og alle detaljene, fra proporsjonene til de minste avsluttende detaljene, ble nøye vurdert», sier Claire Durfee, Lead Apparel Designer i Nike.
Slik bruker du Nike Studio Fleece
Studio Fleece fungerer hele dagen. Bruk den på treningsstudioet, bruk den i flere lag når du er ute og gjør ting, eller bruk den som et fritidsplagg. Her er noen ideer til styling av hver tykkelse.
Tykt materiale
- Ekstra romslig hettegenser med leggings og høye sko
- Som et lag under en trenchcoat for et urbant preg
- Komplett fleecesett for en enkel stil fra topp til tå
Mellomtykk
- Fleece med glidelås, joggebukse og sneakers
- Flere lag i overgangen mellom sesongene
- Studio Fleece-sett for en enkel, koordinert stil
Lett
- Kort fleecegenser med sykkelshorts eller yogabukse
- Plagg til oppvarming eller nedkjøling på treningsstudioet
- Basiskledning under et vannavstøtende skall på kalde dager
Slik vasker du Nike Studio Fleece
Slik holder du Nike Studio Fleece myk vask etter vask: Maskinvask i kaldt vann på skånsomt program og med vrangen ut for å beskytte stoffets overflate. Unngå tøymykner (den kan belegge fibrene og redusere pusteevnen) og tørk i tørketrommel ved lav varme eller lufttørking. Ikke stryk direkte på utsiden av fleecen.
Valg av Nike Studio Fleece-plagg: Vanlige spørsmål
Hva er Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece er Nikes kolleksjon av sportsklær til hverdagsbruk, med et utvalg av overdeler, underdeler og sett tilgjengelige i tre stofftykkelser (lettvekt, middels tykk og tykk) designet for trening, ærender og avslapping. Alle tre tykkelsene er tilgjengelige i standard og ekstra store passformer.
Hva er de tre tykkelsene til Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece kommer i lettvekt (pustende, ideell for lagvis påkledning og oppvarming), middels tykk (en balanse mellom komfort og struktur som kan brukes hele dagen) og tykk (maksimal varme og tildekking for kjøligere forhold).
Hvordan bør et Nike Studio Fleece-plagg sitte?
Nike Studio Fleece tilbyr standard og ekstra store passformer i alle tre tykkelser. Hvis du bruker fleece som lag under en jakke, bør du holde deg til den vanlige størrelsen for å unngå at det blir for mye.
Lager Nike Studio Fleece-sett?
Du kan lage Nike Studio Fleece-sett i alle tre tykkelser ved å matche hettegensere eller gensere med rund hals med joggebukser for en enkel, koordinert stil.
Hvilke fargekombinasjoner av Studio Fleece er tilgjengelige?
Kolleksjonen har flere fargekombinasjoner, ledet an av modellene Total Black og Birch Heather. Studio Fleece-silhuetter i Total Black er laget med en forbedret fargestoffoppskrift som reduserer falming, slik at plaggene beholder den opprinnelige fargen.
Hva kan jeg ha på meg med en Nike Studio Fleece-hettegenser?
Nike Studio Fleece-hettegensere passer godt sammen med joggebukser, leggings, sykkelshorts og sneakers. Tykke hettegensere passer naturlig som et lag under en trenchcoat eller over basisplagg. Lette hettegensere fungerer som et ytterlag over sportsklær eller som funksjonelt undertøy under en jakke.
Finnes det et Nike Fleece-alternativ til herre?
Ja. Nike Solo Fleece-kolleksjonen til herre har både overdeler og underdeler og gir en ledig, moderne passform for optimal komfort.
Hvordan vasker jeg Nike Studio Fleece?
Maskinvaskes i kaldt vann på skånsomt program med vrangen ut. Ikke bruk tøymykner. Tørkes i tørketrommel på lav varme eller lufttørkes. Ikke stryk direkte på fleeceoverflaten.
Er Nike Studio Fleece varm nok til vinteren?
Den tykke Studio Fleece tåler kjølige til kalde forhold. På svært kalde eller våte vinterdager er det bedre å bruke den som plagg under et vannavstøtende skall enn å stole på bare fleece.
Har Nike Studio Fleece vanlig gjengivelse av størrelse?
Ja. Nike Studio Fleece har vanlig gjengivelse av størrelse i alle tre tykkelsene. Størrelsene er like i hele kolleksjonen, slik at du kan mikse og matche tykkelser i samme størrelse.
Hva er forskjellen mellom Nike Dri-FIT Fleece og Studio Fleece?
Nike Dri-FIT-fleece (del av Studio Sport-serien) er laget med svettetransporterende teknologi, noe som gjør den til et bedre valg for aktive treningsøkter og aktiviteter med høy intensitet. Studio Fleece er laget for komfort og hverdagsbruk. Hvis du svetter i den, velg Dri-FIT. Hvis du bruker den ved alle andre anledninger, er Studio Fleece valget ditt.
Hva er forskjellen mellom Nike Tech Fleece og Studio Fleece?
Tech Fleece og Studio Fleece er laget for ulike ting.
Nike Tech Fleece bruker et tosidig mellomrom i stoffet – glatt på utsiden, svampaktig i kjernen – for å holde på kroppsvarmen uten ekstra vekt. Den har en skreddersydd, atletisk silhuett med signaturdetaljer som limt teip og teknisk glidelås. Den er laget for pendling, reise og aktiv streetstyle: varme som følger bevegelsene dine.
Nike Studio Fleece er en middels tykk fleece i bomullsblanding med børstet bakside og er laget først og fremst for komfort. Den er designet for aktivitet med lav intensitet, avslapping og uformelt hverdagsbruk.
Kort sagt: Velg Tech Fleece for elegant, lett varme når du er i bevegelse. Velg Studio Fleece for maksimal komfort.