Gode pusteteknikker som gir deg bedre ytelse når du løper

Lær hva det egentlig betyr å trekke pusten dypt – og hvordan det kan hjelpe deg med å bli en sterkere og mer utholdende løper.

Du tenker kanskje aldri på pusten under løpeturen, men hvor bra du puster kan påvirke hvor langt og raskt du løper. Her lærer vi deg nøkkelen til å puste med magen – å ta dype innåndinger med mellomgulvet – og puste lettere, både når du løper og når du slapper av.



Puste inn, puste ut og gjenta. Vi gjør alle dette automatisk, hver dag, hele dagen. Men sjansene er store for at den ubevisste måten du puster på, ikke nødvendigvis er den beste for prestasjonern eller helse din.



«Problemet er at når noen sier «pust dypt», så vet vi ikke helt hva det betyr», sier Dr. Belisa Vranich, klinisk psykolog og forfatteren av Breathing for Warriors. «Alle går ut ifra at når de blåser opp brystet, så er det å trekke pusten dypt.»



Når du puster inn i brystet bruker du faktisk bare en liten del av lungene, sier Vranich, og du ender opp med å måtte puste raskere for å få mer oksygen. Det er dårlige nyheter når du løper. «Når pusten din blir rask og grunn, betyr det at du ikke får nok oksygen til musklene», sier Global Head Coach for Nike Running, Chris Bennett. «Og refleksen din er da å puste fortere, noe som gjør innåndingene enda mer grunne.» Du får ikke nok surstoff, og alt vil føles vanskeligere. Og så blir det til at det som i prinsippet er så enkelt – å puste – er det som faktisk begrenser potensialet ditt.