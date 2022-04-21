Podkasten Trained: Kappløpet mot en grønnere fremtid
Veiledning
Biolog M. Sanjayan og maratonløper Joan Benoit Samuelson forklarer fortiden, nåtiden og fremtiden for klimaets innvirkning på sport.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Hva har en bevaringsbiolog og en legendarisk maratonløper til felles? Deres lidenskap for miljøet. I denne episoden bringer verten Jaclyn Byrer to unike perspektiver sammen for å fortelle historien om ett mål: å bevare planeten vår slik at vi alle kan trives. Først legger forsker M. Sanjayan, administrerende direktør for Conservation International, frem tilstanden til klimaet vårt. Han forklarer hvorfor idrettsutøvere – uansett hva de spiller eller hvor de trener – blir påvirket av miljøendringer, virkningen av matvalgene våre og enkle grep å ta for en bedre fremtid. Deretter forteller Nike-atlet gjennom flere år, Joan Benoit Samuelson, hvordan tiår med løping har tvunget henne til å tilpasse seg dårlig luftkvalitet og uregelmessige værmønstre, og inspirert henne til å bli med på lokale klimainitiativer. Begge har et håpefullt syn på hvordan vi kan fortsette å nyte naturen, og hvordan hver enkelt av oss kan bidra i kampen mot klimaendringene.
«Hvem ville vi ha vært uten det miljøet som betyr så mye, og som er en forutsetning for at vi kan være ute og trene helt fritt?»
Joan Benoit Samuelson
Nike-løper og miljøaktivist
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.