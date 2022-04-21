Hva har en bevaringsbiolog og en legendarisk maratonløper til felles? Deres lidenskap for miljøet. I denne episoden bringer verten Jaclyn Byrer to unike perspektiver sammen for å fortelle historien om ett mål: å bevare planeten vår slik at vi alle kan trives. Først legger forsker M. Sanjayan, administrerende direktør for Conservation International, frem tilstanden til klimaet vårt. Han forklarer hvorfor idrettsutøvere – uansett hva de spiller eller hvor de trener – blir påvirket av miljøendringer, virkningen av matvalgene våre og enkle grep å ta for en bedre fremtid. Deretter forteller Nike-atlet gjennom flere år, Joan Benoit Samuelson, hvordan tiår med løping har tvunget henne til å tilpasse seg dårlig luftkvalitet og uregelmessige værmønstre, og inspirert henne til å bli med på lokale klimainitiativer. Begge har et håpefullt syn på hvordan vi kan fortsette å nyte naturen, og hvordan hver enkelt av oss kan bidra i kampen mot klimaendringene.