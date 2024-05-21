Jenter vil drive med sport. De vil bevege seg, konkurrere, ta risiko og føle at de er en del av noe. Det krever imidlertid litt innsats å få jenter til banen eller på treningsstudioet og sørge for at de har riktig utstyr (tenk sports-BH og hårstrikk) og holde dem i gang.

Eksperter hevder at jenter gjør det bedre fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å drive med sport. Likevel dropper jenter ut av sporten dobbelt så ofte som gutter. For jenter som bor i urbane strøk, og minoritetsjenter er tallene enda verre.