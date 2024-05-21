Slik får du jenter til å drive med sport – og fortsette med det
Veiledning for å trene jenter
Eksperter hevder at jenter gjør det bedre både fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å drive med sport. Likevel dropper jenter ut av sporten dobbelt så ofte som gutter. Som en del av Nikes arbeid med fellesskapspartnere og eksperter for å reversere denne trenden har vi laget Veiledningen for å trene jenter. Det er en ressurs som bidrar til å veilede, styrke og støtte unge atleter.
Jenter vil drive med sport. De vil bevege seg, konkurrere, ta risiko og føle at de er en del av noe. Det krever imidlertid litt innsats å få jenter til banen eller på treningsstudioet og sørge for at de har riktig utstyr (tenk sports-BH og hårstrikk) og holde dem i gang.
Eksperter hevder at jenter gjør det bedre fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å drive med sport. Likevel dropper jenter ut av sporten dobbelt så ofte som gutter. For jenter som bor i urbane strøk, og minoritetsjenter er tallene enda verre.
Den gode nyheten er at alle kan gjøre noe for å få jenter til å drive med sport – på en måte som gjør at de også fortsetter. Jenter trenger et par viktige ting for å få et godt og meningsfullt forhold til sport:
- Muligheter til å være en del av et lag, konkurrere, knytte vennskapsbånd og oppleve samhold med lagspillere og de voksne rundt.
- Rollemodeller er også viktig. Det er gjerne kvinnelige trenere og personer rundt dem som heier på kvinner i sport. Det er større sjanse for at jenter driver med sport, også når de blir eldre, hvis de har dette med på laget.
- For å hjelpe dem med å komme tilbake og spille videre må vi skape en sportskultur som inkluderer og feirer jenter. Det begynner med den lagkulturen vi skaper.
Nike jobber sammen med samarbeidspartnere og eksperter for å snu trenden. De voksne i jentenes liv kan være mestere og allierte i dette arbeidet ved å være med å bidra til å skape positive opplevelser for jenter på idrettsbaner og andre steder hvor jenter driver med sportslige aktiviteter. I samarbeid med eksperter har vi laget denne veiledningen for at alle skal ha et sted å begynne. Og hvis du leter etter flere tips, kan du sjekke ut disse tipsarkene.
Gjør henne klar for suksess
- Skap sportsglede
Gi inspirasjon til jenter (og gutter!) gjennom eksempler på kvinnelige atleter og rene kvinnelag. Mens du holder på, kan du ordne det slik at jentene får et eget sted. Har du en garderobe, kan du dekorere den. Få jentene med på å finne lagnavn, lage bannere og hva som helst annet som sier at de er en del av laget.
- Tenk på fordommer
Det stilles andre forventninger til jenter enn til gutter, og det holder gjerne jentene tilbake. Spør deg selv: Får jentene like mye heiarop som guttene? Blir jentene sett på som svakere? Blir jentenes oppførsel vurdert annerledes (blir for eksempel jenter sett på som «sjefete» mens gutter lettere får kred som «lagkaptein» for samme type oppførsel?) Ta en gjennomgang med deg selv mot slutten av hver trening – hadde du andre forventninger til jentene enn til guttene?
- Få med familien
Det er ikke alltid jentene som bestemmer om de skal spille eller ikke. Derfor er det viktig å få foreldre og foresatte til å bidra aktivt til at jentene blir med. Du kan selv oppfordre alle til å heie på alle på treningene. Kjør i gang med treningskamper, og ta med familiemedlemmer på laget. Det er større sjanse for at jentene fortsetter hvis familien er engasjert.