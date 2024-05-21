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Veiledning for å trene jenter

Eksperter hevder at jenter gjør det bedre både fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å drive med sport. Likevel faller jenter fra sport dobbelt så ofte som gutter. Som en del av Nikes arbeid med fellesskapspartnere og eksperter for å reversere denne trenden, har vi laget Veiledning for å trene jenter: en ressurs som bidrar til å veilede, styrke og støtte unge atleter.

Sist oppdatert: 3. juni 2024
3 minutters lesing
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Det er stor kraft i sport av mange grunner – øvelser du lærer av, selvtilliten du bygger opp, og båndene du knytter. Når jenter driver med sport, lærer de av jevnaldrende, trenere, foreldre og andre som bidrar til å forme en livslang utvikling som utøvere* og lagspillere.

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Eksperter ved Women’s Sports Foundation spurte jenter hva de liker best med idrett, og øverst på listen var det å få venner og føle seg som en del av et lag. Et annet viktig funn var at dersom en jente liker treneren sin, er det mye mer sannsynlig at hun sier hun planlegger å fortsette med idrett i fremtiden. Å ta seg tid til å bli kjent med jentene individuelt, prioritere samarbeid og sørge for at jentene regelmessig blir satt sammen med nye partnere, er gode måter å komme i gang på.

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De mest effektive trenerne – på tvers av alle idretter og nivåer – er de som trener personen, og ikke utøveren. Menneskene som er involvert i idrett, kan være noen av de viktigste menneskene i en jentes liv. For å få jenter engasjert i idrett – og for å holde på dem – må du fokusere på å skape positive forbindelser mellom utøverne, så vel som mellom trenerne og utøverne.

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Gjør henne klar for suksess

  1. Dann en sirkel
    Sirkler skaper en følelse av fellesskap, en følelse av at man hører sammen med personene rundt seg. Sirkler tilrettelegger også for at jenter (og barn generelt) kan føle seg tryggere. I en sirkel er det nemlig ingenting som foregår bak ryggen på dem. Så neste gang laget er samlet, kan du godt be alle om å sitte eller stå i en sirkel.
  2. Bli kjent med spillerne
    Ta deg tid til å bli kjent med spillerne dine. Still spørsmål for å finne ut mer om dem og følg opp når de forteller deg ting.
    Når du får god kontakt med spillerne utover det sportslige, bygger det tillit og gode relasjoner.
  3. Lær deg navnene deres
    I begynnelsen av sesongen kan du gjerne bruke tiden under oppvarmingen til å lære deg alle navnene. Finn ut hva jentene vil bli kalt, og bruk navnet de foretrekker selv. Gjør det til en vane å henvende deg til hver enkelt utøver, med navn, på alle treninger.

Finn ut mer om hvordan du styrker jentene i nærmiljøet ditt.

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Opprinnelig publisert: 21. mai 2024

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