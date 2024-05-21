Eksperter ved Women’s Sports Foundation spurte jenter hva de liker best med idrett, og øverst på listen var det å få venner og føle seg som en del av et lag. Et annet viktig funn var at dersom en jente liker treneren sin, er det mye mer sannsynlig at hun sier hun planlegger å fortsette med idrett i fremtiden. Å ta seg tid til å bli kjent med jentene individuelt, prioritere samarbeid og sørge for at jentene regelmessig blir satt sammen med nye partnere, er gode måter å komme i gang på.