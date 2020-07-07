Seks minutter med svetting for hele familien

Det er alltid er bra å bevege kroppen, og i dag skal også hodene våre være med. Velg en kategori (for eksempel lilla mat, favoritt-frokostblandinger, ord som begynner med «u»). Gå deretter rundt i rommet til hvert familiemedlem og få hver enkelt til å rope ut noe fra kategorien for hver repetisjon. For eksempel under jumping jacks må alle navngi en kjent idrettsutøver. Hvis noen får jernteppe eller gjentar noe en annen har sagt, må de gjøre det en gang til.



Trenger du litt hjelp til å finne på kategorier? Svaret ligger rett foran deg. Få barna til å bruke fantasien og komme med noen morsomme forslag.