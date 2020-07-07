Seks minutter med svetting for hele familien

6 minutter med svetting for hele familien
Veiledning
av Nike Training
Denne raske treningen er designet for å få hodet i gang og blodet til å pumpe.
Denne økten er kanskje kort, men den vil gi deg en skikkelig omgang. På under ti minutter får du ikke bare jobbet med kroppen din. Du og familien får også jobbet med fantasien ved å koble sammen repetisjoner med morsomme mentale øvelser.
6-minutters-svette
Det er familietreningstid! Denne uken er temaet vårt tålmodighet og utholdenhet. Så ta et par dype åndedrag og gjør deg klar for dagens trening, som garantert vil både varme deg opp og slite deg ut. I tillegg varer det bare i 6 minutter, så barn i alle aldre kan fint være med. Samle familien og la svettingen begynne.
Hjernetrening
Det er alltid er bra å bevege kroppen, og i dag skal også hodene våre være med. Velg en kategori (for eksempel lilla mat, favoritt-frokostblandinger, ord som begynner med «u»). Gå deretter rundt i rommet til hvert familiemedlem og få hver enkelt til å rope ut noe fra kategorien for hver repetisjon. For eksempel under jumping jacks må alle navngi en kjent idrettsutøver. Hvis noen får jernteppe eller gjentar noe en annen har sagt, må de gjøre det en gang til.
Trenger du litt hjelp til å finne på kategorier? Svaret ligger rett foran deg. Få barna til å bruke fantasien og komme med noen morsomme forslag.
Hjernetrening
Det er alltid er bra å bevege kroppen, og i dag skal også hodene våre være med. Velg en kategori (for eksempel lilla mat, favoritt-frokostblandinger, ord som begynner med «u»). Gå deretter rundt i rommet til hvert familiemedlem og få hver enkelt til å rope ut noe fra kategorien for hver repetisjon. For eksempel under jumping jacks må alle navngi en kjent idrettsutøver. Hvis noen får jernteppe eller gjentar noe en annen har sagt, må de gjøre det en gang til.
Trenger du litt hjelp til å finne på kategorier? Svaret ligger rett foran deg. Få barna til å bruke fantasien og komme med noen morsomme forslag.