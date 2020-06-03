Oppskrift på scampi med risnudler

Scampi med risnudler
Ernæring
Sist oppdatert: 3. juni 2020
av Nike Training
En enkel og sunn oppskrift på bare 20 minutter. Gir fire porsjoner.
Kombiner disse enkle ingrediensene til en nydelig rett med scampi og risnudler, stappfull av smak og proteiner. Perfekt som lunsj eller middag!
Sunt, enkelt å lage, og selvsagt kjempegodt!
Ingredienser
17 oz rå scampi uten skall
7 oz purreløk
1 ss olivenolje
14 oz edamamebønner, skrelte
1 ⅔ cups lett-kokosmelk
½ cup soyasaus
1 ⅔ cups vann
7 oz risnudler
Ingredienser
480 g rå scampi uten skall
200 g purreløk
1 ss olivenolje
400 g edamamebønner, skrelte
400 ml lett kokosmelk
120 ml soyasaus
400 ml vann
200 g risnudler
Instruksjoner
- Kutt purren i tynne skiver. Varm oljen i en dyp stekepanne på middels høy varme. Tilsett purren og la den mykne før du tilsetter scampi og steker dem i et minutt eller to på hver side. Tilsett edamamebønner, kokosmelk, soyasaus og vann.
- Gi blandingen et oppkok, og la det koke i noen minutter. Sett til siden. I mellomtiden koker du nudlene i henhold til instruksjonene på pakken, og heller deretter av vannet. Bland nudlene med scampiblandingen i en bolle og server. For ekstra smak kan du tilsette chili, frisk koriander og lime.
Næringsinnhold per porsjon
693 kalorier
61 g karbohydrater
41 g protein
32 g fett