Sats på mot
Veiledning for å trene jenter
Eksperter hevder at jenter gjør det bedre både fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å drive med sport. Likevel faller jenter fra sport dobbelt så ofte som gutter. Som en del av Nikes arbeid med fellesskapspartnere og eksperter for å reversere denne trenden, har vi laget The Coaching Girls Guide: en ressurs som bidrar til å veilede, styrke og støtte unge atleter.
Sport involverer ofte å ta sjanser. For å lære seg nye ferdigheter, gå igjennom nye øvelser eller satse når man møter en motstander må man være sårbar. Og mens jenter ofte mottar heder og ære når de gjør noe riktig, får de ikke den samme positive tilbakemeldingen når de forsøker en ny teknikk og ikke fikser det helt.
I sportslig kontekst så betyr det at en jente ofte nøler med å prøve noe hun er usikker på om hun klarer. Hvis hun likevel aldri tar den sjansepasningen, eller hvis hun holder igjen i taklinger, eller hvis hun kun konkurrerer i distansen hun mestrer best, da går hun glipp av mange utrolige opplevelser.
Se for deg en jente som prøver å score selv om hun ikke er sikker på at hun vil klare det. Eller en som prøver butterfly når freestyle er det hun er best på. En annen slipper kanskje inn åtte mål som reservekeeper, men det målet hun reddet, er det alle husker. Disse jentene har lært å være modige og det betyr alt for dem – både sportslig og ellers i livet.
Ta en titt på følgende TED Talk og finn ut mer om hvordan du oppdrar jenter til å være modige.
Gjør henne klar for suksess
- Oppfordre til å ta sjanser
Når du hjelper jenter med å sette mål for seg selv, bør du oppmuntre dem til å ta med ting som krever mot – å lære en ny ferdighet, en ny posisjon på banen eller til og med en ny sport. Under oppvarmingen kan du be jentene rope ut noe nytt de skal prøve den dagen. Du bør også sørge for at jenter har rikelig med muligheter til å prøve nye ting, som ved å bytte posisjoner på alle kamper og treninger.
- Ta et lite heiarop når hun prøver noe nytt
Fokuser på mot så ofte du kan. Få med deg at jentene prøver noe nytt når de tror du ikke ser på. Lag en pris for «Modigste spiller», og pass på at flere av dem får den. Husk, det er greit å hylle det perfekte, men først må du oppmuntre dem til alle trinnene på veien dit.
- Ikke bry deg om feiltrinn
Skap rom for å gjøre feil. Lag en fysisk bevegelse (som å børste av skulderen for å vise at de «feier bort» feilen) for å minne jentene om at det er OK å blåse i det. Og sørg for at de vet at du ikke er perfekt. Fortell dem om dine egne feiltrinn. Når de finner ut at du ikke er perfekt, vil de forstå at de ikke trenger å være det heller.