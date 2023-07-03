I samarbeid med Rebel Girls
Fellesskapspartnere
Over hele verden støtter Nike mennesker og lokalsamfunn som hjelper jenter både på og utenfor banen.
Med riktig støtte er alt mulig
I følge trener María del Carmen Francisco Martínez – som er en del av Proyecto Cantera, en ideell organisasjon som hjelper vanskeligstilte jenter gjennom fotball – er sport nøkkelen til at jenter skal nå sine mål. «Tvil aldri på at banen er stedet der du hører hjemme, og at vi som kvinner kan skille oss ut i enhver idrett. Gjennom sport kan du møte mange mennesker som kan bli dine venner og mentorer. Du kan lære hvordan du kommuniserer, løser konflikter, være disiplinert, jobbe hardere og nå lenger, sameksistere, være en leder og mye mer.» Fellesskap som Proyecto Cantera er de vi støtter så godt vi kan for å sikre at neste generasjon jenter får alt de trenger for å lykkes – både på og utenfor banen.
Europa
Fotball er for alle. Nike støtter flere initiativ i Europa som løfter jenters liv gjennom det vakre spillet. Fra å gi flyktninger et fellesrom, til å hjelpe marginaliserte og sårbare barn, til å gi sårt tiltrengt utdanning til jenter som trenger det, sørger vi for at vi er der for lokalsamfunn som gjør en forskjell der det betyr mest.
Resten av verden
Vi samarbeider med prosjekter over hele verden for å hjelpe jenter med å starte med fotball og gi dem mer spilletid. Enten det er å gi muligheter for selvutfoldelse ved å kombinere fotball med poesi, sikre tilgang til sport, eller feire kvinner i det muslimske samfunnet som spiller, er det noen fantastiske initiativer over hele kontinentet. Og med fotballens stadig økende popularitet i den delen av verden, vil vi fortsette å støtte disse gruppene mens de jobber mot målet om å få jenter til å føle seg trygge, sett og likeverdige.