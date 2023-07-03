I følge trener María del Carmen Francisco Martínez – som er en del av Proyecto Cantera, en ideell organisasjon som hjelper vanskeligstilte jenter gjennom fotball – er sport nøkkelen til at jenter skal nå sine mål. «Tvil aldri på at banen er stedet der du hører hjemme, og at vi som kvinner kan skille oss ut i enhver idrett. Gjennom sport kan du møte mange mennesker som kan bli dine venner og mentorer. Du kan lære hvordan du kommuniserer, løser konflikter, være disiplinert, jobbe hardere og nå lenger, sameksistere, være en leder og mye mer.» Fellesskap som Proyecto Cantera er de vi støtter så godt vi kan for å sikre at neste generasjon jenter får alt de trenger for å lykkes – både på og utenfor banen.