Pull-ups for en kraftig overkropp

Pull-ups for en sterk overkropp
Veiledning
av Nike Training
Prøve disse to variasjonene av originale pull-ups for å oppnå markerte muskler
Når du har full kontroll på en perfekt pull-up, er det på tide å øke vanskelighetsgraden. Prøv disse to variasjonene fra Nike Master Trainers Flor Beckmann og Brian Nunez, og tilfør nye utfordringer til denne klassiske overkroppsøvelsen.
Lenge leve pull-ups. Det er en fantastisk øvelse som styrker rygg og armer ved hjelp av egen kroppsvekt. Hvis du har mestret den mest grunnleggende varianten av øvelsen, er det mange måter å gjøre den vanskeligere på for å utforde deg selv fysisk og mentalt. Nike Master Trainers Flor Beckmann og Brian Nunez deler to av sine favorittvariasjoner som gjør denne mektige øvelsen enda mer imponerende – og effektiv.
Før du setter i gang
- Øv på rett skulderposisjon.
For å aktivere de brede ryggmusklene på riktig måte fra start – heng fra en pull-up-stang og trekk skuldrene bakover og ned uten å bevege armene (kroppen vil løftes litt opp). Hold posisjonen i to til fem sekunder og gjør fem til ti repetisjoner. Gjør denne skuldersammentrekkingen i ett til to sett med ett minutts pause imellom som oppvarming til ditt første treningssett med pull-ups.
- Tradisjonell pull-up
Dette er grunnøvelsen du senere kan utvikle gjennom ulike variasjoner. Slik gjør du det:
Stå under pull-up-stangen. Hopp opp og grip den med et overhåndsgrep som er litt bredere enn en skulderbreddes avstand. Heng med utstrakte armer og ben. Trekk skuldrene bakover og ned og aktiver rygg, kjerne- og setemuskulatur idet du trekker deg opp. Hold albuene tett inntil overkroppen og oppretthold en naturlig svai i korsryggen. Dra deg opp til haken din er over stangen. Forsøk å forestille deg at du skal nå stangen med brystkassen. Senk kroppen rolig ned for å vende tilbake til startposisjonen (armene skal være helt utstrakte). Det var én repetisjon.
Test to pull-up-variasjoner
Disse variasjonene øker intensiteten gjennom å flytte belastningen til ulike muskler, eller ved å øke den sammenlagte tiden i spenning (hvor lenge en muskel jobber i løpet av et sett). De forbereder deg også på enda mer avanserte øvelser, som pull-ups i ringer eller muscle-ups.
Alt du trenger er en pull-up-stang, et klatrestativ eller en stødig, horisontal stang som er høyere enn deg. Når du klarer å gjøre tre til fem vanlige pull-ups med perfekt teknikk, kan du teste en (eller begge) av disse øvelsene. Ha som mål å gjøre tre til fem sett med så mange repetisjoner du klarer. Start hver repetisjon med å henge rett ned slik at du må gjøre hele bevegelsen hver gang. Etter hvert som du blir sterkere kan du legge til flere repetisjoner og sett, men husk å alltid sjekke at teknikken sitter.
1. Cliffhanger-pull-up
Muskler som trenes: trapesmuskelen, den brede ryggmuskelen, biceps, triceps, underarmer og magemuskler.
- Stå på linje under pull-up-stangen. Hopp opp og grip stangen med et nøytralt grep (håndflatene mot hverandre), med høyre hånd nærmest deg og venstre hånd foran den høyre. Bena holdes utstrakte.
- Dra deg opp med hodet på høyre side av stangen til stangen treffer venstre skulder. Senk deg ned for å komme tilbake til startposisjon. Det var én repetisjon. Gjør alle repetisjonene på den ene siden, bytt side og gjenta.
Gjør det lettere
Prøv en standard pull-up med smalt grep (hendene i skulderbreddes avstand) dersom cliffhangeren blir for vanskelig. Hold gjerne posisjonen i ti til tretti sekunder. Denne varianten krever mer innsats fra bicepsene, så den kan hjelpe deg med å bygge den muskelstyrken og -utholdenheten du behøver for å gjøre en cliffhanger.
Gjør det tyngre
Legg til vekt, enten med en vektvest, et vektbelte eller en manual som holdes mellom knærne med bena i kryss.
2. Kneløft til haken
Muskler som trenes: den brede ryggmuskelen, biceps, triceps, underarmer og magemuskler
- Stå på linje under pull-up-stangen. Hopp opp og grip stangen med et nøytralt grep (håndflatene mot hverandre), med høyre hånd nærmest deg og venstre hånd foran den høyre. Bena er utstrakte.
- Dra deg opp til haken er over stangen. Hold posisjonen mens du trekker ett kne mot brystet til benet ditt utgjør en 90-graders vinkel. Senk kneet og gjenta med det andre benet. Det var én repetisjon. Fortsett å skifte ben som om du marsjerer sakte, til du når ønsket antall repetisjoner.
Gjør det lettere
Gjør et hengende kneløft. Start med å henge i stangen (som utgangsposisjonen i en pull-up) med utstrakte ben. Stram magemuskler og de brede ryggmusklene, og løft deretter begge knærne opp mot brystet. Det var én repetisjon. Gjenta.
Gjør det tyngre
Gjør hver repetisjon i et roligere tempo for å øke tiden der musklene er spent. Slik bygges mer styrke og utholdenhet. Du kan også løfte begge bena opp til de er parallelle med gulvet (i en L-form) slik at magemusklene må jobbe enda hardere.
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