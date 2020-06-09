Pull-ups for en kraftig overkropp

Disse variasjonene øker intensiteten gjennom å flytte belastningen til ulike muskler, eller ved å øke den sammenlagte tiden i spenning (hvor lenge en muskel jobber i løpet av et sett). De forbereder deg også på enda mer avanserte øvelser, som pull-ups i ringer eller muscle-ups.



Alt du trenger er en pull-up-stang, et klatrestativ eller en stødig, horisontal stang som er høyere enn deg. Når du klarer å gjøre tre til fem vanlige pull-ups med perfekt teknikk, kan du teste en (eller begge) av disse øvelsene. Ha som mål å gjøre tre til fem sett med så mange repetisjoner du klarer. Start hver repetisjon med å henge rett ned slik at du må gjøre hele bevegelsen hver gang. Etter hvert som du blir sterkere kan du legge til flere repetisjoner og sett, men husk å alltid sjekke at teknikken sitter.