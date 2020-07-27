God teknikk: perfekt frontbøy med vektstang

Ved å holde vektene på skuldrene får du en variant av knebøy som når dypere inn i lårmuskulaturen enn setet, og som krever en supersterk kjerne for å hindre at vektstangen – og brystet – bikker fremover. Finn ut hvordan du gjør det med tips fra Nike Master Trainer Joe Holder.

Stå foran en vektstang som er festet i brysthøyde.

Hvis du er nybegynner eller har begrenset skuldermobilitet, tar du et tverrgrep (strekk armene frem under stangen, så den hviler på skuldrene. Kryss deretter armene over stangen og la håndflatene hvile på stangen på motsatte skuldre). Hvis du har større bevegelighet, kan du bruke et tradisjonelt grep (hvil stangen på skuldrene, bøy deretter armene, kjør albuene fremover og opp mens du lett tar tak under stangen med fingrene rett utenfor skuldrene).

Løft stangen av stativet og ta et steg tilbake. Stå med føttene en hoftebredde fra hverandre (bredere hvis du har smale hofter), for å starte.

Kjør albuene fremover og opp, lås kjernemusklene, hold brystet løftet og press føttene godt ned i gulvet mens du setter deg på huk til lårene er under parallell.

Press opp gjennom føttene for å komme tilbake til startposisjonen. Det er én repetisjon.

Gjenta.