Pakkeliste for college: Nike-guiden
Kjøpsguide
Fra innflyttingsdagen til eksamensuken – dette er Nike-utstyret som er verdt å pakke: klær, sko og en veske som er laget for alt college har å by på.
Det er en stor milepæl å begynne på college, men å få plass til hele livet ditt i noen få kofferter (og et skikkelig lite skap på hybelen) kan føles som en prestasjon i seg selv.
Hemmeligheten er å ta med utstyr som kan brukes sømløst fra en forelesning kl. 08.00 til en sen studieøkt, med treningsøkter på treningsstudioet og lunsj med venner innimellom.
Denne guiden dekker de viktigste Nike-tingene for internatet som er verdt å ta med deg, som stilige klær og sko og en ryggsekk som har plass til alt du trenger i løpet av dagen.
Kort fortalt
- Viktige klær å velge: Nike-golfvest med V-hals, Nike Sportswear Chill Knit-shorts med mellomhøyt liv til dame, Nike Astrograbber, Nike Club-fleecehettejakke med hel glidelås til herre, Nike Sportswear Club-joggebukse til herre, kortermet Nike Club Oxford-skjorte med knapper til herre og Nike Sportswear Premium Essentials-T-skjorte til herre
- Viktige skovalg: Air Max 90, Tennis Classic CS og Air Zoom Pegasus
- De beste ryggsekkene for college: Heritage Backpack 2.0, Commute-sekk, Heritage-handlenett og Brasilia-duffelbag
- Ytelsesmaterialer er inkludert i flere valg, som er egnet for aktive collegedager.
- Alle stilene er tilgjengelige i passformer for herre og dame.
Hvilke klær du bør ta med til college
Når det gjelder de beste klesplaggene å pakke til college, er det viktig å vurdere fire hovedkategorier: yttertøy, overdeler, underdeler og aktivitetstøy. Nedenfor deler vi opp følgende basisplagg for herre og dame.
For dame:
- Nike-golfvest med V-hals til dame
Vester er et flott tilskudd i enhver garderobe, ettersom de er fantastiske som lag-på-lag-plagg. Når du har det travelt for å rekke en tidlig forelesning, gir det et løft til stilen din å ta på deg denne vesten over en hvit standard-T-skjorte, fra «akkurat stått opp» til en mer gjennomtenkt estetikk.
For ikke å snakke om at forelesningssaler og studenthybler er kjent for å være trekkfulle. Men hvis du tar på deg en tykk hettegenser, kan du bli overopphetet idet du går ut. Denne vesten holder deg komfortabel uansett temperatur innendørs eller utendørs.
- Nike Sportswear Chill Knit-shorts med mellomhøyt liv til dame
Denne strikkede shortsen, som er inspirert av basketball, er det perfekte antrekket når den kombineres med den strikkede vesten ovenfor. Lun og stilig? Hva mer kan du be om? Den har et design med åpen strikket netting og en komfortabel linning med ribbekant, noe som gjør dem til din favorittsportsshorts på treningsstudioet og tiden mellom forelesninger.
- Nike Astrograbber til dame
Dette er en elegant joggesko med lav profil som bygger bro mellom vintage-aktiviteter og moderne streetwear. Den finnes i flere fargekombinasjoner – som svart, grønn, blå, rød og rosa – så det finnes et alternativ for alle.
Kombiner dem med posete denim eller athleisure til forelesninger, studier, sirkeltrening, kveldsaktiviteter og mer. Skoen fås i tre like stilige stoffalternativer: tekstil, skinnog semsket skinn.
For herre:
- Nike Club fleecehettejakke med hel glidelås til herre
Denne fleecehettegenseren er et uunnværlig plagg for kalde forelesningssaler og studieøkter sent på kvelden, og den er den perfekte kombinasjonen av komfort og stil som vil vare i mange år fremover. Billige hettegensere ser faktisk ofte slitte og løse ut etter å ha blitt vasket og brukt noen ganger. Men stoffet i denne hettegenseren beholder fasongen, og sørger for at du ser velkledd ut på forelesning, selv når du nettopp har vært oppe hele natten.
- Nike Sportswear Club-joggebukse til herre
Denne buksen er et stilig alternativ til den vanlige joggebuksen din, og erstatter kraftig fleece med slitesterk, førsteklasses mellomtykk kanvas i bomull. Den har romslig, avkortet passform som passer perfekt til alt du allerede har i garderoben din. Den elastiske linningen gir ekstra komfort.
- Nike Club kortermet Oxford-skjorte med knapper til herre
Denne skjorten med knapper er det ultimate «oppgraderingsplagget» til garderoben din. Den lar deg bytte ut de uformelle T-skjortene dine med en elegant, profesjonell stil uten å ofre komforten og det atletiske preget du elsker. Ta den på når du vil imponere publikum eller gjøre et sterkt førsteinntrykk, for eksempel til en presentasjon i klassen eller en jobbmesse. Den er også et flott alternativ når du skal ut med venner.
- Nike Sportswear Premium Essentials-T-skjorte til herre
Denne T-skjorten er det ultimate standardplagget til garderoben din. Det er ikke en vanlig lett undertrøye. Den er laget av tykk bomull som er strukturert, men likevel myk – perfekt til å bruke alene med jeans, cargobukser eller joggebukser, eller som et lag under overskjorter eller jakker.
Og det beste? Denne T-skjorten er laget av rundt 75 % økologisk bomull.
Hvilke sko du bør ha på college
Her er et sammendrag av de beste skoene for collegestudenter til alt fra forelesninger, treningsstudio, gå rundt på campus og være ute med venner.
- Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 er en solid sko til hverdagsbruk, som er klassisk, men likevel allsidig nok til å passe til alt fra joggebukser til et mer stilfullt antrekk. I motsetning til flate joggesko i kanvas som kan føles som de ikke gir støtte, gir Air Max 90 mer struktur og demping. Du kan kjøpe dem i herre- og damestiler og -fargekombinasjoner, inkludert grå, svart, hvit og rosa.
- Nike Tennis Classic
Disse lave joggeskoene har en stilren og uanstrengt estetikk som fungerer som det ultimate minimalistiske valget for livet på campus og uformelle kvelder på byen. Det å gå rundt på campus krever en sko som er komfortabel, men også trendy, og med Tennis Classic kan du løpe mellom forelesningene og gå ut på byen i noe som løfter selv den mest enkle T-skjorten og jeansene. Du kan kjøpe dem i herre- og damestiler og -fargekombinasjoner, inkludert hvit, rosa og grønn.
- Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 er en pålitelig og slitesterk joggesko som passer perfekt til en travel students aktive livsstil. Universitetslivet krever allsidighet, og Pegasus 42 kan brukes til alt fra styrketrening på treningssenteret til jogging på campus til å gå over hele campus til en forelesning. Du kan kjøpe dem i herre- og damestiler og -fargekombinasjoner, inkludert rosa, grønn, hvit, blå og svart.
Hvilken bag du bør ta med til college
Den beste ryggsekken for collegestudenter avhenger av hva de har behov for å ha i den. Er de på campus hele dagen og må ha med seg laptop, lærebøker, snacks og klesskift til treningsstudioet? Eller trenger de bare plass til den bærbare PC-en og noen personlige eiendeler? Her er nøyaktig hva du må tenke på når du skal velge en ryggsekk.
- Nike Heritage Backpack 2.0
Denne ryggsekken på 23 liter er den ultimate, allsidige collegeryggsekken, som er designet for å beskytte tingene dine fra den første forelesningen om morgenen og helt til studiegruppene dine sent på kvelden. Den er en av de beste ryggsekkene for bærbare PC-er på høgskolen, og har en lomme med plass til en bærbar PC på opptil 15 tommer som holder den atskilt fra resten av utstyret ditt, slik at den er beskyttet mot støt og riper.
I tillegg til PC-lommen har denne ryggsekken et romslig hovedrom, to tilbehørslommer med glidelås, en sidelomme og en elastisk nettinglomme til en drikkeflaske. Til slutt har ryggsekken polstrede, justerbare skulderremmer som fordeler vekten fra tunge lærebøker likt, slik at du kan gå uten smerter mellom forelesningene.
- Nike Commute-ryggsekk
Denne 25-litersryggsekken er best for studenter med lang pendling eller som må bære tungt utstyr hele dagen. Dette valget har også en egen lomme med plass til en bærbar PC på opptil 15 tommer. Andre rom omfatter:
– En glidelåslomme helt øverst for å oppbevare ting som mobil, solbriller eller ørepropper – En glidelåslomme foran til ladere, kalkulatorer og penner
– En utvidbar lomme på siden som kan åpnes med glidelås for å romme en vannflaske, og deretter lukkes flatt med glidelås når du tar den ut for å opprettholde en elegant profil
Den kanskje mest unike delen av denne ryggsekken er en liten, avtakbar lomme der du kan oppbevare reisekort, nøkler eller kredittkort uten å måtte rote i hoveddelen av vesken.
- Nike Heritage-bæreveske
Med fargerik kunst bygger dette bærenettet bro mellom en dagssekk til campus og en gateryggsekk til helgen. Hovedrommet på 22 liter har plass til alt du trenger, og den har en lomme til oppbevaring av de mindre tingene dine. I tillegg mister du aldri nøklene dine hvis du bruker veskens nøkkelhempe. Til slutt er denne vesken laget av resirkulert polyester, slik at du kan føle deg bra når du bruker den over hele campus.
- Nike Brasilia-duffelbag
Selv om denne duffelbagen på 40 liter ikke er en daglig ryggsekk, er den perfekt for tungt treningsutstyr, helgeturer og spontane bilturer.
Hvis du bruker den til trening, er det ventilerte siderommet praktisk for å oppbevare sko eller fuktig, svett utstyr adskilt fra de rene klærne dine. Skal du på helgetur? Du kan enkelt pakke flere store gensere, et toalettveske og et ekstra par sko. Uansett er en sidelomme i netting praktisk for oppbevaring av drikkeflaske.
Denne duffelbagen er laget av slitesterkt materiale, slik at du kan hive den inn i treningsskapet eller på bakken uten å bekymre deg for å skade bagen og tingene dine inni.
Den komplette Nike College-pakkelisten
- Klær: Nike-golfvest med V-hals, Nike Sportswear Chill Knit-shorts med mellomhøyt liv til dame, Nike Astrograbber, Nike Club-fleecehettejakke med hel glidelås til herre, Nike Sportswear Club-joggebukse til herre, kortermet Nike Club Oxford-skjorte med knapper til herre, Nike Sportswear Premium Essentials-T-skjorte til herre
- Sko: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus
- Ryggsekker: Heritage Backpack 2.0, Commute-sekk, Heritage-handlenett, Brasilia-duffelbag
Vanlige spørsmål
Hva må jeg pakke til høgskolen?
Hva du skal pakke til college, avhenger av faktorer som hvor langt unna du skal reise, hvordan studenthybelen din er og hvilke forelesninger du skal på. Men du trenger standardvarer som klær, sko og ryggsekker til hverdagen på – og utenfor – campus.
Hvilke Nike-klær er verdt å ta med på college?
Nødvendigheter i collegegarderoben inkluderer klær (som yttertøy, overdeler, underdeler og aktivitetstøy) og sko (til treningsstudioet og fritidsbruk). Du bør ta med standardplagg, som T-skjorter, som du kan bruke med ethvert antrekk, komfortable, men stilige bukser, og ytterplagg, som vester og gensere, for å holde deg varm.
Hva er den beste Nike-ryggsekken for collegestudenter?
Den beste sekken for collegestudenter avhenger av hvor mye de har behov for å ha i den. Hvis du bare er ute etter en standard ryggsekk til å bære den bærbare datamaskinen, noen lærebøker og noen personlige eiendeler, er Nike Heritage Backpack 2.0 et godt alternativ. Hvis du trenger noe større, er Nike Commute-ryggsekken et godt valg. Men hvis du bare skal være på campus i noen få timer, kan du vurdere det mindre Nike Heritage-bærenettet.
Hvilke Nike-joggesko er best for college?
De beste joggeskoene for college inkluderer Air Max 90, Tennis Classic og Air Zoom Pegasus. De to første alternativene er stilige og komfortable joggesko du kan kombinere med ethvert antrekk. Det siste alternativet er den perfekte treningsskoen for løping, vektløfting og mer.
Hva er den beste Nike-bagen for treningsstudioet på college?
Brasilia-duffelbagen er et flott alternativ for treningsstudioet. Du får plass til alt treningsutstyret ditt pluss klesskift i denne bagen på 40 liter. Den har også et ventilert siderom der du kan holde svette shortser og T-skjorter fra treningen atskilt fra alt annet. Det finnes en sidelomme i netting for oppbevaring av drikkeflaske.
Hvilke Nike-klær fungerer både i klasserommet og på treningssenteret?
Følgende alternativer fungerer godt både i klasserommet og på treningsstudioet. Les mer om dem ovenfor!
- Nike Sportswear Chill Knit-shorts med mellomhøyt liv til dame
- Nike Club-fleecehettejakke med hel glidelås til herre
- Nike Sportswear Club-joggebukse til herre
- Nike Sportswear Premium Essentials-T-skjorte til herre
- Nike Pegasus 42