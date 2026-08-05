Pakkeliste for college: Nike-guiden

Det er en stor milepæl å begynne på college, men å få plass til hele livet ditt i noen få kofferter (og et skikkelig lite skap på hybelen) kan føles som en prestasjon i seg selv.

Hemmeligheten er å ta med utstyr som kan brukes sømløst fra en forelesning kl. 08.00 til en sen studieøkt, med treningsøkter på treningsstudioet og lunsj med venner innimellom.

Denne guiden dekker de viktigste Nike-tingene for internatet som er verdt å ta med deg, som stilige klær og sko og en ryggsekk som har plass til alt du trenger i løpet av dagen.