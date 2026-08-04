Nike Kobe 10 Protro: En ny versjon av designet fra 2015

Den opprinnelige Kobe 10 var den første skoen i Kobe-serien som hadde en sømløs overdel i tekstil. Protro beholder det designet, men tar det et skritt videre. Den spesialutviklede nettingen har fått et nytt design med en konturert forsterkningsstruktur som skaper synlige nettingvinduer på vampen og på siden av skoen. Du kan se de forskjellige lagene, og du kan føle forskjellen i det øyeblikket du bøyer den.

Målet, som Kobe-produktteamet beskrev det, var å være «bevisst reduserende, men likevel gi den samme støtten, slik at den puster bedre».

Et passformbånd over forfoten opprettholder stabiliteten selv om materialet er fjernet, slik at du ikke ofrer fasthet for pusteevne. Lesten ble også utvidet litt i forfoten for å gi mer plass.