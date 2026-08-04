Nike Kobe 10 Protro: En ny versjon av designet fra 2015
Produktnyheter
Kobe 10 Protro gjør sin debut mer enn ti år etter at Kobe Bryant brukte 10-modellen for første gang. Den har en ny fleksibel overdel i netting som puster bedre, oppgradert demping og et grepssystem som er designet for den moderne spillestilen.
Nike Kobe 10 Protro er her. Kobe 10 ble opprinnelig lansert i 2015 og er tilbake som en Protro (performance retro) med betydelige oppdateringer av overdel, demping, grep og yttersåle. Dette er ikke et opptrykk. Hver del av skoen har vært gjenstand for nøye gjennomgang, testing og oppgradering.
Kort fortalt
- Nike Kobe 10 Protro har en nydesignet overdel i spesialutviklet netting med forbedret pusteevne og fleksibilitet.
- Cushion 3.0 erstatter det opprinnelige mellomsåleskummet, kombinert med en ny Zoom Strobel i full lengde for ekstra banefølelse og respons.
- Friksjonsmønsteret på yttersålen ble redesignet ved hjelp av databasert design, samtidig som det er forankret i den opprinnelige designintensjonen.
- Karbonfibervingen i forfoten – en ikonisk Kobe 10-detalj som bidrar til stabilitet – er overført intakt.
- En Flyknit-versjon av Kobe 10 Protro lanseres også i 2027. Den har en mer dynamisk passform og kommer også til å ha ZoomX-skum i stedet for Cushion 3.0 under foten.
- Halo er Kobe 10 Protros-lanseringsfargekombinasjon, og mange flere kommer til å følge, inkludert noen klassiske fargekombinasjoner.
Nyheter i Nike Kobe 10 Protro
Protro-prosessen har et klart mandat. Som Kobe-produktteamet sa det:
«Hver gang vi lager en Protro-modell, ønsker vi å påvirke alle deler av skoen. Fra overdelen til undersiden av foten ønsker vi å oppdatere på en meningsfull måte.»
Her er det som ble endret på Kobe 10 og hvorfor.
Overdel: Mer pustende, mer fleksibel
Den opprinnelige Kobe 10 var den første skoen i Kobe-serien som hadde en sømløs overdel i tekstil. Protro beholder det designet, men tar det et skritt videre. Den spesialutviklede nettingen har fått et nytt design med en konturert forsterkningsstruktur som skaper synlige nettingvinduer på vampen og på siden av skoen. Du kan se de forskjellige lagene, og du kan føle forskjellen i det øyeblikket du bøyer den.
Målet, som Kobe-produktteamet beskrev det, var å være «bevisst reduserende, men likevel gi den samme støtten, slik at den puster bedre».
Et passformbånd over forfoten opprettholder stabiliteten selv om materialet er fjernet, slik at du ikke ofrer fasthet for pusteevne. Lesten ble også utvidet litt i forfoten for å gi mer plass.
Mellomsåle: Cushion 3.0 og Zoom Strobel i full lengde
Den opprinnelige Kobe 10 brukte Lunarlon-skum med en Zoom-pute i hælen. Protro erstatter dette med Cushion 3.0, som er en nyere og mer responsiv formulering innkapslet i en mykere ytre ramme. TPU-kanten holder skummet sammen under belastning – uten den har mykere skum en tendens til å absorbere energi i stedet for å returnere den.
Det største tillegget er Zoom Strobel i full lengde, som er et tynt dempingslag innebygd i fotsengen. Den er plassert nærmere foten enn en Zoom-enhet som er plassert nederst, og den gir en responsiv og dempet følelse over hele fotsengen, spesielt i forfoten, som kunne føles tynn på den opprinnelige modellen etter utstrakt bruk. Det er en endring som har vist seg vellykket i andre Nike-basketmodeller, og den bringer Kobe 10 Protro i tråd med den moderne utviklingen av fotsengskonstruksjon.
Yttersåle: Generativt grep, oppdatert for dagens spill
Kobe 10 ble ansett som best i klassen for grep da den ble lansert, men som produktteamet bemerket, var den «best i klassen for den perioden».
Da det originale mønsteret ble slitasjetestet under utviklingen av Protro, var resultatet av vurderingene ikke der man ønsket det skulle være. Derfor gikk man tilbake til de opprinnelige designfilene.
Det de oppdaget, var avslørende. Den opprinnelige yttersålen var bygget på et friksjonsmønster hentet fra bevegelsesdata fra Nike Sport Research Lab, og ikke skissert vilkårlig. Protro gjenoppretter den logikken. Bladene går fra hælen til forfoten for lateral og medial støtte, mens vinkelrette blader håndterer stans fremover og bakover. Det visuelle ser annerledes ut i forhold til den opprinnelige modellen, men vitenskapen bak er den samme.
Slitasjetesting mellom den første og andre utviklingsrunden viste en betydelig endring i friksjonsrangeringene.
«Vi gjorde det bevisst, og det var også vitenskap bak», sa et medlem av Kobe-produktteamet.
Hva forblir det samme?
Karbonfibervingen i forfoten, som er plassert under kanten nær lilletåen for sidelengs støtte ved kutt, forblir uendret. Det er en av de mest anerkjente strukturelle detaljene i Kobe 10, og den overføres til Protro nøyaktig slik den var.
Det klassiske Kobe-budskapet er også bevart. Dette er den skjulte pregede teksten Kobe begynte å inkludere på forskjellige versjoner av mellomsålen på signaturskoene sine. Budskapet: Hold ut og vinn til slutt.
Kobe 10 Protro: Spesialutviklet netting vs. Flyknit
Kobe 10 Protro lanseres med to overdelkonstruksjoner, og den rette avhenger av hva du leter etter.
Versjonen med spesialutviklet netting er hverdagsskoen. Den er dempende, responsiv og laget for å spille i. Fargevalget forteller en historie gjennom trykk og behandlinger på overdelen, så det du ser på utsiden, er en stor del av det du får.
Flyknit-versjonen er elitekvaliteten etter design. Overdelen omslutter foten mer presist, dempingen – ZoomX i stedet for Cushion – er lettere og mer responsiv under foten, og justerbare snøringstråder gjør at du kan finne riktig passform.
Produktteamet sporet Flyknits posisjon i Kobe-serien tilbake til opprinnelsen:
«Elitemodellene kom på en måte da sluttspillet nærmet seg», sa Indy Ashford, som er produktsjef hos Kobe. «Kobe prøvde alltid å få den fordelen, selv om det bare var et sekund, der han kunne vende raskere, eller bare være litt mer responsiv.»
Lanseringsdatoer for Nike Kobe 10 Protro
Kobe 10 Protro-lanseringer har blitt offentliggjort for 2026 og 2027. Versjonene med spesialutviklet netting lanseres først. Flyknit-modellene kommer i 2027. Lanseringsdatoer kunngjøres via Nike SNKRS og Nike.com før hver lansering.
Nike Kobe 10 Protro: Vanlige spørsmål
Hva er lanseringsdatoene for Kobe 10 Protro?
Kobe 10 Protro-lanseringer har blitt offentliggjort for 2026 og 2027. Versjonene med spesialutviklet netting lanseres først. Flyknit-modellene følger senere i syklusen. Spesifikke datoer kunngjøres på Nike SNKRS og Nike.com før hver lansering.
Hvilke fargekombinasjoner lanseres Kobe 10 Protro i?
Bekreftede fargekombinasjoner for Kobe 10 Protro inkluderer Halo og Blue Lagoon. Flere fargekombinasjoner blir annonsert etter hvert som lanseringsplanen skrider frem.
Hva er forskjellen mellom Kobe 10 Protro med spesialutviklet netting og Flyknit?
Versjonen med spesialutviklet netting bruker Cushion 3.0-skum og Zoom Strobel i full lengde. Det er det mer grafiske alternativet og har en lavere pris. Flyknit-versjonen har ZoomX-skum for en lettere og mer responsiv følelse, med sonespesifikk Flyknit-konstruksjon for dynamisk passform og tråder som gjør at skoen sitter som støpt.
Hva er Kobe Protro-lanseringer?
Kobe Protro-lanseringer er oppdaterte versjoner av Kobe Bryants opprinnelige signatursko. Hver Protro bruker moderne ytelsesteknologi, for eksempel nytt skum, nye materialer og ny friksjon, på en eksisterende Kobe-silhuett, samtidig som den opprinnelige designen bevares. Kobe Protro-lanseringer har inkludert Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 – og nå 10.
Hva sier det skjulte språket på Kobe 10?
Dette skjulte språket er noe Kobe Bryant begynte å inkludere på skoene sine fra og med Kobe 5. På Kobe 10 står det: Hold ut og vinn til slutt. Teksten er preget på mellomsålen og overført til Protro.