Nike Forward: Litt omtanke tar deg langt

Nike Forward er et spesielt materiale som liker spesiell behandling. Vask Nike Forward-tøy i kalde temperaturer før du lar dem ligge flatt under tørk. Fjern nupper med en elektrisk nuppefjerner.

Sist oppdatert: 20. oktober 2022
2 minutters lesing

Hvis du har fått tak i et produkt laget med Nike Forward, vet du allerede hvor spesielt det er. Det er mykt, lett og sitter veldig bra på kroppen, samtidig som karbonavtrykket er gjennomsnittlig 75 % mindre sammenlignet med vår tradisjonelle strikkede fleece.

Nike Forward er laget for å tåle daglig slitasje, men den spesialiserte konstruksjonen betyr at materialet liker regelmessig hvile. For at Nike Forward skal se bra ut i årene som kommer, er det viktig å huske noen enkle produktpleiekonsepter. Hvis du tar vare på plagget, tar plagget vare på deg.

  1. Vask Nike Forward-plaggene i kaldt vann. Dette er avgjørende for å bevare materialets struktur og forhindre at de krymper.
  2. Tørk Nike Forward-plaggene flatt. Det er viktig å ikke bruke tørketrommelen og plaggene må ligge flatt for å beholde formen og strukturen.
  3. Fjern eventuelle nupper på materialet med en stoffkam eller -børste. Nuppene er et resultat av Nike Forwards unike konstruksjon, og er en naturlig del av materialets livssyklus.

Hvis du følger disse retningslinjene for produktpleie kommer Nike Forward-plaggene til å beholde statusen i klesskapet. Dessuten er det en fordel for planeten at du tar vare på klærne og bruker mindre energi i vaskeprosessen. Så det blir vinn-vinn-vinn.

Kjøp

Move to Zero

Nikes Move to Zero-initiativ er vår reise mot null CO2-utslipp og null avfall for å beskytte idrettens fremtid. Den første Nike Forward-kolleksjonen hjelper oss å komme dit med et redusert karbonavtrykk på 75 % i gjennomsnitt sammenlignet med vår tradisjonelle strikkede fleece.

Det er viktig, og det kommer bare til å bli enda viktigere.

Finn ut mer

Opprinnelig publisert: 20. oktober 2022

Relaterte historier

Nike Forward. Move To Zero.

Move to Zero

Dette er Nike Forward

Cosmic Unity: Behind The Design

Sustainability

Cosmic Unity: Behind The Design