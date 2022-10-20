Nike Forward: Litt omtanke tar deg langt
Nike Forward er et spesielt materiale som liker spesiell behandling. Vask Nike Forward-tøy i kalde temperaturer før du lar dem ligge flatt under tørk. Fjern nupper med en elektrisk nuppefjerner.
Hvis du har fått tak i et produkt laget med Nike Forward, vet du allerede hvor spesielt det er. Det er mykt, lett og sitter veldig bra på kroppen, samtidig som karbonavtrykket er gjennomsnittlig 75 % mindre sammenlignet med vår tradisjonelle strikkede fleece.
Nike Forward er laget for å tåle daglig slitasje, men den spesialiserte konstruksjonen betyr at materialet liker regelmessig hvile. For at Nike Forward skal se bra ut i årene som kommer, er det viktig å huske noen enkle produktpleiekonsepter. Hvis du tar vare på plagget, tar plagget vare på deg.
- Vask Nike Forward-plaggene i kaldt vann. Dette er avgjørende for å bevare materialets struktur og forhindre at de krymper.
- Tørk Nike Forward-plaggene flatt. Det er viktig å ikke bruke tørketrommelen og plaggene må ligge flatt for å beholde formen og strukturen.
- Fjern eventuelle nupper på materialet med en stoffkam eller -børste. Nuppene er et resultat av Nike Forwards unike konstruksjon, og er en naturlig del av materialets livssyklus.
Hvis du følger disse retningslinjene for produktpleie kommer Nike Forward-plaggene til å beholde statusen i klesskapet. Dessuten er det en fordel for planeten at du tar vare på klærne og bruker mindre energi i vaskeprosessen. Så det blir vinn-vinn-vinn.
Move to Zero
Nikes Move to Zero-initiativ er vår reise mot null CO2-utslipp og null avfall for å beskytte idrettens fremtid. Den første Nike Forward-kolleksjonen hjelper oss å komme dit med et redusert karbonavtrykk på 75 % i gjennomsnitt sammenlignet med vår tradisjonelle strikkede fleece.
Det er viktig, og det kommer bare til å bli enda viktigere.