Hvis du har fått tak i et produkt laget med Nike Forward, vet du allerede hvor spesielt det er. Det er mykt, lett og sitter veldig bra på kroppen, samtidig som karbonavtrykket er gjennomsnittlig 75 % mindre sammenlignet med vår tradisjonelle strikkede fleece.



Nike Forward er laget for å tåle daglig slitasje, men den spesialiserte konstruksjonen betyr at materialet liker regelmessig hvile. For at Nike Forward skal se bra ut i årene som kommer, er det viktig å huske noen enkle produktpleiekonsepter. Hvis du tar vare på plagget, tar plagget vare på deg.

Vask Nike Forward-plaggene i kaldt vann. Dette er avgjørende for å bevare materialets struktur og forhindre at de krymper. Tørk Nike Forward-plaggene flatt. Det er viktig å ikke bruke tørketrommelen og plaggene må ligge flatt for å beholde formen og strukturen. Fjern eventuelle nupper på materialet med en stoffkam eller -børste. Nuppene er et resultat av Nike Forwards unike konstruksjon, og er en naturlig del av materialets livssyklus.

Hvis du følger disse retningslinjene for produktpleie kommer Nike Forward-plaggene til å beholde statusen i klesskapet. Dessuten er det en fordel for planeten at du tar vare på klærne og bruker mindre energi i vaskeprosessen. Så det blir vinn-vinn-vinn.